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Indijski premijer Narendra Modi pozvao je ruskog predsednika Vladimira Putina na pregovore radi okončanja rata u Ukrajini, tokom sastanka dvojice lidera u Nju Delhiju uoči samita grupe BRIKS.

Dijalog i diplomatija pravi su način za rešavanje sukoba, rekao je Modi Putinu, navodi se u saopštenju indijskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Indija je spremna da podrži mirovne napore", rekao je Modi.

Bilateralni razgovori održani su uoči dvodnevnog samita grupe BRIKS, koji počinje u subotu.

Rat u Ukrajini nalazi se na dnevnom redu, pri čemu se u formulaciji indijskog Ministarstva spoljnih poslova govori o sukobima "u regionu Crnog mora".

1/5 Vidi galeriju Vladimir Putin Narendra Modi Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin

Samit u Nju Delhiju

Nju Delhi, koji održava bliske veze i sa zapadnim partnerima i sa Moskvom, zauzeo je uglavnom pragmatičan stav prema sukobu od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Međutim, Modi je zaoštrio retoriku na sastanku u Kirgistanu krajem avgusta, kada je pred kamerama pozvao Putina da okonča borbe.

"Treba krenuti putem od beskrajnog rata ka njegovom okončanju", rekao je tada Modi, dok je Putin odgovorio da je Rusija već na tom putu.

Nije poznato koliko je Modi bio direktan tokom ovog sastanka u Nju Delhiju.