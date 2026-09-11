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Nemačka stranka Alternativa za Nemačku (AfD) podnela je krivičnu prijavu protiv kancelara Fridriha Merca, koji je tokom govora u parlamentu ove nedelje optužio tu antiimigracionu stranku za sprovođenje politike "etničkog čišćenja".

Poslanički klub AfD-a saopštio je u petak da izjave upućene stranci "imaju krivičnopravnu težinu", zbog čega Merc, prema njihovom tumačenju, ne bi trebalo da uživa uobičajenu pravnu zaštitu.

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Fridrih Merc Foto: Michael Kappeler/DPA

Tokom rasprave u sredu, Merc je uzvratio nakon što je kopredsednica AfD-a Alis Vajdel oštro kritikovala njegovu politiku.

"Milioni ljudi migrantskog porekla rade i u zanatstvu. A kada bi ono što ovde zagovarate, odnosno 'remigracija', postalo stvarnost, to ne bi bilo ništa drugo do etničko čišćenje na osnovu boje kože i porekla", rekao je Merc.

Njegovu izjavu prekinuli su dobacivanjem poslanici AfD-a, nakon čega je nemački kancelar nastavio:

"Dame i gospodo, reč 'remigracija' nije ništa drugo do sinonim za etničko čišćenje na osnovu porekla i boje kože".

Stefan Brandner, pravni savetnik poslaničkog kluba AfD-a, opisao je Mercovu izjavu kao "izjavu sa krivičnopravnom težinom", tvrdeći da ona izlazi iz okvira zaštite koju poslanicima pruža parlamentarni imunitet, budući da je reč o kleveti.

AFD
Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Prema članu 46. nemačkog Ustava, poslanik ne može biti krivično gonjen zbog izjava iznetih u parlamentu.

Međutim, klevetničke uvrede predstavljaju izuzetak od tog pravila. Nadležni organi mogu pokrenuti istragu protiv poslanika, ali Bundestag mora da glasa o ukidanju njegovog imuniteta, na primer ukoliko bude podignuta optužnica.

Kurir.rs/Agencije

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