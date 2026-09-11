Planeta
TEŠKA NESREĆA U FRANCUSKOJ: Voz sa oko 200 putnika iskočio iz šina
- Prema prvim informacijama, povređeno je oko 20 od 180 do 200 putnika koji su bili u vozu.
- Na lice mesta upućeno je 140 vatrogasaca, a težina povreda za sada nije poznata.
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Voz je iskočio iz šinaizmeđu Ruana i Kana, u blizini grada Kleona u Normandiji, a prema prvim informacijama povređeno je oko 20 od približno 180 do 200 putnika, izjavio je francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro.
Nadležni ministar potvrdio je na društvenoj mreži X da je „TER voz sa 180 putnika, koji je saobraćao na relaciji Ruanu-Kan, iskočio iz šina između Turvila i Elbef-Sen-Obena, na području opštine Kleon, u Primorskoj Seni“.
„Trenutno, preliminarni izveštaj je oko dvadeset povređenih“, rekao je Tabaro.
Dodao je da je „140 vatrogasaca poslato na lice mesta da pruže pomoć povređenima i putnicima“.
Za sada nema informacija o težini povreda.
Kurir.rs/Agencije
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