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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da je Ukrajina sposobna da odgovori na svaki ruski napad, uključujući napade na ruski energetski sistem.

On je kao jedan od mogućih koraka ka nastavku pregovora sa Rusijom naveo "energetsko primirje", kojim bi energetska infrastruktura obe zemlje bila zaštićena od napada, prenosi Ukrinform.

Zelenski je to izjavio u razgovoru sa američkim novinarom Faridom Zakarijom na sastanku Evropske strategije Jalta 2026.

"Ukrajina je naučila da pronađe načine da dostojno odgovori na ruske napade. Ne poredim to sa humanitarnim katastrofama koje oni danas izazivaju. Ukrajina to ne radi. Ali, ipak, Ukrajina je sposobna da odgovori na bilo koju njihovu operaciju", rekao je Zelenski.

On je naveo da Rusija zna da bi, ukoliko tokom zime napadne ukrajinski energetski sistem, mogla da očekuje odgovor.

"Ako budu izazivali nestanke struje kod nas, pokušaćemo da im odgovorimo dostojno", rekao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je kao alternativu naveo nastavak pregovora, istakavši da njihov cilj mora biti okončanje rata.

Kao moguće korake pomenuo je deblokadu Crnog mora i postizanje energetskog primirja kojim bi bila zaštićena energetska infrastruktura i Ukrajine i Rusije.

On je istakao i značaj nastavka razmene ratnih zarobljenika i povratka ukrajinskih civila, novinara i drugih građana koji se nalaze u pritvoru u Rusiji, kao i povratka ukrajinske dece.

"Ovaj humanitarni pravac je veoma važan. Moramo da napredujemo ka trilateralnom sastanku", rekao je Zelenski.