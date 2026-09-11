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Ministarstvo energetike Saudijske Arabijesaopštilo je večeras da je obustavilo rad velikog naftovoda koji ide preko te prostrane, uglavnom pustinjske zemlje, nakon što je ; on prethodnog dana bio meta napada.

U saopštenju nije navedeno ko je izveo napade, a obustava je opisana kao "preventivna mera".

Naftovod "Istok-Zapad", izgrađen je osamdesetih godina prošlog veka.

On je ove godine omogućio Saudijskoj Arabiji da nastavi sa izvozom nafte nakon poremećaja transporta kroz Ormuški moreuz usled rata Irana sa SAD i Izraelom.

Do obustave rada dolazi u trenutku kada su jemenski pobunjenici Huti zauzeli priobalnu teritoriju kraj moreuza Bab el Mandeb koji spaja Indijski okean sa Crvenim morem i Sueckim kanalom.

Time je ugrožen saudijski izvoz nafte preko ključnih pomorskih puteva.