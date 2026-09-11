PANIKA U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Obustavljen rad velikog naftovoda Istok-Zapad jer je bio meta napada
- U saopštenju nije navedeno ko je izveo napad, a naftovod je ove godine pomagao izvozu nafte uprkos poremećajima kroz Ormuški moreuz.
- Obustava dolazi dok Huti drže priobalje kod Bab el Mandeba, što dodatno ugrožava saudijski izvoz preko ključnih pomorskih puteva.
Ministarstvo energetike Saudijske Arabijesaopštilo je večeras da je obustavilo rad velikog naftovoda koji ide preko te prostrane, uglavnom pustinjske zemlje, nakon što je ; on prethodnog dana bio meta napada.
U saopštenju nije navedeno ko je izveo napade, a obustava je opisana kao "preventivna mera".
Naftovod "Istok-Zapad", izgrađen je osamdesetih godina prošlog veka.
On je ove godine omogućio Saudijskoj Arabiji da nastavi sa izvozom nafte nakon poremećaja transporta kroz Ormuški moreuz usled rata Irana sa SAD i Izraelom.
Do obustave rada dolazi u trenutku kada su jemenski pobunjenici Huti zauzeli priobalnu teritoriju kraj moreuza Bab el Mandeb koji spaja Indijski okean sa Crvenim morem i Sueckim kanalom.
Time je ugrožen saudijski izvoz nafte preko ključnih pomorskih puteva.
Kurir.rs/Agencije