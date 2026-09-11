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Alis, 46-godišnja žena koja je navodno bila u tajnoj ljubavnoj vezi sa rumunskim generalom Dorinom Jonicom, našla se u centru pažnje javnosti nakon tragičnog događaja koji je prethodio njegovoj smrti.

Rumunski mediji navode da je upravo ona zatražila i dobila zabranu prilaska protiv generala, pošto ju je fizički napao.

O njenom privatnom životu zasad nema mnogo pouzdanih informacija, ali je poznato da je Alis ranije bila sportistkinja i takmičarka u mačevanju. Bila je članica, odnosno registrovana takmičarka sportskog kluba CSA Steaua Bukurešt, gde se bavila floretom, jednom od tri olimpijske discipline mačevanja.

Foto: Printskrin Facebook

Njena sportska prošlost vezuje se za period kada je Steaua imala jednu od najjačih mačevalačkih sekcija u Rumuniji. Međutim, dostupni podaci za sada ne potvrđuju da je bila članica seniorske reprezentacije Rumunije niti da je osvajala velike međunarodne medalje.

Alis je živela u Voluntariju, gradu nadomak Bukurešta, a prema pisanju rumunskih medija, sa Jonicom je bila u ljubavnoj vezi. Njihov odnos, međutim, završio se dramatično. Nakon svađe i fizičkog sukoba, ona je zatražila sudsku zaštitu i dobila nalog za zabranu prilaska protiv generala.

Foto: MApN

Samo nekoliko sati kasnije usledio je tragičan rasplet. Dorin Jonica, bivši komandant rumunskih združenih snaga, izvršio je samoubistvo.

Slučaj je zbog toga izazvao veliku pažnju u Rumuniji, posebno zbog činjenice da se sve odigralo u veoma kratkom periodu - od sukoba sa ljubavnicom i izdavanja zabrane prilaska do smrti generala prošlo je samo nekoliko sati.