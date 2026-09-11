OVO JE LJUBAVNICA UPUCANOG GENERALA: Brutalno je pretukao pa izvršio samoubistvo! (VIDEO, FOTO)
- Alis, 46-godišnjakinja iz Voluntarija, navodno je bila u tajnoj vezi sa generalom Dorinom Jonicom i ranije je bila takmičarka u mačevanju.
- Rumunski mediji navode da je nakon fizičkog napada tražila i dobila zabranu prilaska protiv generala.
- Samo nekoliko sati kasnije Jonica je izvršio samoubistvo, pa je slučaj izazvao veliku pažnju u Rumuniji.
Alis, 46-godišnja žena koja je navodno bila u tajnoj ljubavnoj vezi sa rumunskim generalom Dorinom Jonicom, našla se u centru pažnje javnosti nakon tragičnog događaja koji je prethodio njegovoj smrti.
Rumunski mediji navode da je upravo ona zatražila i dobila zabranu prilaska protiv generala, pošto ju je fizički napao.
O njenom privatnom životu zasad nema mnogo pouzdanih informacija, ali je poznato da je Alis ranije bila sportistkinja i takmičarka u mačevanju. Bila je članica, odnosno registrovana takmičarka sportskog kluba CSA Steaua Bukurešt, gde se bavila floretom, jednom od tri olimpijske discipline mačevanja.
Njena sportska prošlost vezuje se za period kada je Steaua imala jednu od najjačih mačevalačkih sekcija u Rumuniji. Međutim, dostupni podaci za sada ne potvrđuju da je bila članica seniorske reprezentacije Rumunije niti da je osvajala velike međunarodne medalje.
Alis je živela u Voluntariju, gradu nadomak Bukurešta, a prema pisanju rumunskih medija, sa Jonicom je bila u ljubavnoj vezi. Njihov odnos, međutim, završio se dramatično. Nakon svađe i fizičkog sukoba, ona je zatražila sudsku zaštitu i dobila nalog za zabranu prilaska protiv generala.
Samo nekoliko sati kasnije usledio je tragičan rasplet. Dorin Jonica, bivši komandant rumunskih združenih snaga, izvršio je samoubistvo.
Slučaj je zbog toga izazvao veliku pažnju u Rumuniji, posebno zbog činjenice da se sve odigralo u veoma kratkom periodu - od sukoba sa ljubavnicom i izdavanja zabrane prilaska do smrti generala prošlo je samo nekoliko sati.
Kurir.rs/Telegraf/Agencije