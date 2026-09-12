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U napadu na Odesupovređeno je najmanje 12 ljudi, saopštio je načelnik Odeske gradske vojne uprave Sergej Lisak. Ekipe hitnih službi upućene su na lice mesta kako bi pomogle ugroženim stanovnicima. Svi povređeni su hospitalizovani.

1/9 Vidi galeriju Ruski napad na Odesu Foto: screenshot X

Snimci koje su zabeležili stanovnici prikazuju visoku višespratnicu sa oštećenim i zapaljenim delovima, dok su se ostaci i krhotine rasuli po ulici ispod zgrade. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da su dronovi "šahed" i dalje aktivni u regionu nakon napada.

Pun obim pričinjene štete u početku nije bio poznat. Neposredno pre napada na Odesu, u drugom napadu u noći 12. septembra u Zaporožjupoginule su dve osobe.

Uprkos kratkom zatišju tokom posete američkih izaslanika Kijevu početkom septembra, kada su vođeni razgovori o okončanju rata, Rusijaje nastavila sa žestokim napadima na gradove širom Ukrajine, dok se Kijev suočava sa kritičnim nedostatkom sistema protivvazdušne odbrane.

U ruskim napadima širom Ukrajine 11. septembra poginulo je najmanje devet ljudi, dok je 145 povređeno, u trenutku kada je Moskva proširila napade na benzinske stanice i na Kijev.

Pet osoba je poginulo, a najmanje 67 je povređeno u ruskom napadu na tržni centar u Pavlogradu, u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštile su vlasti 10. septembra.

Kako bi se Ukrajina zaštitila od napada, predsednik zemlje, Volodimir Zelenski više puta je pozivao saveznike da pomognu u jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane.