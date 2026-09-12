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Snažne eksplozije izazvale su udarne talase koji su se osetili širom južnog Libanai prouzrokovale podrhtavanje tla magnitude 4,1 stepen po Rihteru.

Prema pisanju izraelskog portala Ynet, izraelska vojska tvrdi da je tokom operacije uništavanja "tunelske infrastrukture" na brdu Ali Taher upotrebila više od 1.100 tona eksploziva.

Prema navodima sa terena, prva uništena lokacija verovatno je bio tunel Hezbolaha kod Kfar Tibnita, gde su zabeležene tri eksplozije.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je vojska "uništila podzemnu infrastrukturu Hezbolaha" na brdu i time završila uspostavljanje izraelske "bezbednosne zone" na jugu Libana.

Premijer Benjamin Netanjahu poručio je da Izrael "rešava" pitanje grebena Ali Taher, nad kojim su izraelske snage, prema njegovim rečima, preuzele "operativnu kontrolu" pre nedelju dana.

Podrhtavanje jačine 4,1 stepen po Rihteru



Snažne detonacije osetile su se sve do Sajde, udaljene oko 40 kilometara. Libanski seizmološki centar potvrdio je da su eksplozije izazvale udarni talas magnitude 4,1 stepen po Rihteru.

Američki geološki zavod (USGS) zabeležio je podrhtavanje u 21:08 sati po lokalnom vremenu, sa epicentrom 13 kilometara jugozapadno od Nabatieh Tahte, na dubini od 10 kilometara.

Stručnjaci objašnjavaju da nije reč o zemljotresu izazvanom pomeranjem raseda, već o podrhtavanju tla koje je prouzrokovala snaga eksplozije. Ipak, postoji minimalan rizik da bi detonacija mogla da aktivira obližnji Roum rased, jedan od glavnih raseda u Libanu.

Slična situacija dogodila se krajem jula, kada je izraelska vojska sa 700 tona TNT-a uništila mrežu tunela ispod brda Škif i izazvala podrhtavanje od 3,8 stepeni po Rihteru. Oba područja, Škif i Ali Taher, nalaze se u blizini istog raseda.

Osma runda pregovora



Nakon eksplozija, Izrael je podigao nivo pripravnosti zbog straha od iranske odmazde, javlja Ynet.

Pre nedelju dana Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da će snažno odgovoriti na bilo kakvu izraelsku ofanzivu na Ali Taher, rekla su za Rojters trojica neimenovanih zvaničnika.

U međuvremenu, izraelski javni servis Kan objavio je da bi osma runda pregovora između Izraela i Libana trebalo da bude održana 15. i 16. septembra u Rimu.

Cilj pregovora je uspostavljanje "snaga zaduženih za obezbeđivanje da su pilot-područja potpuno očišćena od bilo kakvog prisustva Hezbolaha".

Prema okvirnom sporazumu postignutom uz posredovanje SAD, izraelska vojska trebalo bi da se povuče iz tih područja, dok bi se libanska vojska tamo rasporedila kako bi demontirala infrastrukturu i zaplenila arsenal Hezbolaha.

Poslednja runda razgovora održana je početkom avgusta.

Broj žrtava



Prema najnovijim podacima libanskog Ministarstva zdravlja, Izrael je od 2. marta u Libanu ubio najmanje 4.383 osobe, dok je 12.406 ljudi ranjeno.

Od poslednjeg izveštaja u ponedeljak zabeležena su dva nova smrtna slučaja i četiri povređene osobe. Jedna osoba, ranjena u sredu u napadu dronom na Zibdin, naknadno je preminula.