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Nemačka desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) podnela je krivičnu prijavuprotiv kancelara Fridriha Merca, tvrdeći da je svojom izjavom o politici "remigracije" prešao granicu dozvoljenog.

AfD se obratio nemačkom pravosuđu nakon što je Merc ocenio da planovi te stranke za "remigraciju" predstavljaju oblik "etničkog čišćenja". U stranci smatraju da takva tvrdnja predstavlja nedopustivu optužbu na njihov račun.

Poslanik AfD-a Štefan Brandner zatražio je da pravosudni organi reaguju na izjavu nemačkog kancelara.

1/10 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) tokom rasprave sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bundestagu Foto: Michael Kappeler/DPA

- Insinuacija da poslanička grupa AfD, koja čvrsto stoji na osnovama nemačkog ustava, podržava etničko čišćenje, odnosno na kraju proterivanja i ubistva, toliko je jasna da pravosuđe mora da reaguje - naveo je Brandner.

Merc je tokom debate u Bundestagu u sredu rekao da je "remigracija" samo drugo ime za "etničko čišćenje na osnovu porekla i boje kože", prenosi briselski portal Politiko.

Istovremeno je upozorio da bi stroga migraciona politika AfD-a mogla da nanese ozbiljnu štetu nemačkoj privredi.

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Prema članu 46 nemačkog Ustava, poslanici Bundestaga uglavnom uživaju zaštitu od pravnih postupaka zbog izjava koje iznesu tokom parlamentarne debate. Ipak, ta zaštita ne obuhvata slučajeve "klevetničkih uvreda", upravo na šta se AfD poziva u svojoj krivičnoj prijavi.

AfD termin "remigracija“ koristi za povratak ili deportaciju migranata za koje ta stranka smatra da nemaju pravo da ostanu u Nemačkoj.

Taj pojam može da se odnosi na deportaciju osoba bez legalnog statusa, ali i na šire planove za iseljavanje migranata i njihovih potomaka.

1/13 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

Merc do sada nije komentarisao prijavu AfD-a, dok njegova pres-služba nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

AfD je u svom izbornom programu za pokrajinu Saksonija-Anhaltposebno poglavlje posvetio pitanjima "imigracije i remigracije". Ta stranka je u nedelju ostvarila ubedljivu izbornu pobedu u toj pokrajini.