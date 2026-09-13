Slušaj vest

Biznismen Čander Agarval izgubio je sudski spor u kojem je od bivše partnerke Felisije Li pokušao da naplati 468.000 singapurskih dolara, odnosno oko 369.000 američkih dolara, koje je tokom njihove veze potrošio na poklone, putovanja i druge troškove. Viši sud u Singapuru zaključio je da je novac trošio dobrovoljno i da nema dovoljno dokaza da je reč o pozajmicama koje je Li trebalo da vrati.

Agarval, izvršni direktor logističke kompanije, upoznao je Li, bivšu stjuardesu, tokom leta 2019. godine, a njihova emotivna veza trajala je od septembra 2022. do decembra 2023. godine. Biznismen je tvrdio da je partnerka od njega tražila beskamatne pozajmice, među kojima su bili novac za troškove kreditnih kartica, putovanja u inostranstvo, angažovanje feng šui stručnjaka i premije životnog osiguranja.

Li je, s druge strane, tvrdila da joj je Agarval taj novac davao kao poklone iz ljubavi i naklonosti. Sudija Li Seju Kin ocenio je da dokazi pokazuju da je biznismen tokom veze "obasipao" bivšu partnerku skupim poklonima, ali da nije uspeo da predoči dokumentaciju koja bi potvrdila da je od nje tražio da pozajmljeni novac vrati.

Sudija je naveo i da je Agarval, nakon što se veza završila loše, postao ogorčen i odlučan da od bivše partnerke naplati novac. Ocenjeno je da je očigledno bio čovek velikih finansijskih mogućnosti i skupog ukusa, dok Li nije bila u istoj finansijskoj kategoriji. Sud je zaključio da snažne emocije nakon raskida nisu karakteristične samo za jedan pol.

Sličan slučaj zabeležen je početkom 2023. godine, kada je jedan muškarac tužio ženu koja je odbila njegovo udvaranje i tražio više od tri miliona singapurskih dolara zbog navodne emocionalne traume, gubitka prihoda i štete po reputaciju. Njegove tužbe su odbačene, a žena je kasnije podnela kontratužbu zbog troškova koje je, kako je navela, imala zbog njegovog ponašanja i sudskih postupaka, uključujući kupovinu uređaja za nadzor ulaza, alarmnog senzora i video-zvona.