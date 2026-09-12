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Dmitrij Medvedev, bivši predsednik Rusije i aktuelni zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, izjavio je da bi Litvanija "nestala sa mape sveta"ukoliko ukine dugogodišnju zabranu postavljanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Medvedev je to rekao u petak, 11. septembra, nakon što je Rusija istog dana već zapretila Viljnusu.

Parlamentarne stranke u Litvaniji postigle su u julu dogovor o ustavnim izmenama, dok je skupštinski Odbor za pravna pitanja u sredu sa sedam glasova za i dva protiv podržao predlog, čime je otvoren put za konačnu odluku početkom naredne godine.

- Litvanija je, koliko razumem, govorila o otvaranju vrata za moguće razmeštanje bilo kakvog oružja, uključujući i nuklearno oružje - rekao je Medvedev, prenosi "Clash Report".

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Ako se, ne daj Bože, tako nešto dogodi i budemo morali da reagujemo na njihove poteze, niko neće stati u njihovu odbranu - nastavio je Medvedev, dodajući da NATO ne bi aktivirao član 5 kako bi branio Litvaniju, jer bi to značilo "globalnu katastrofu".

Medvedev je negirao da Rusija predstavlja pretnju od napada na Evropu. Ukidanje zabrane praktično bi omogućilo NATO-u da razmešta svoje nuklearne snage na teritoriji Litvanije.

- Geopolitička situacija se pogoršava - rekao je litvanski predsednik Gitanas Nauseda novinarima nakon sastanka sa liderima parlamentarnih stranaka, tokom kojeg je 50 poslanika podnelo amandman za izmenu zakona.

- Naš ustav je napisan u vreme kada su geopolitičke okolnosti bile potpuno drugačije - dodao je Nauseda.

1/4 Vidi galeriju Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i bivši ruski predsednik Foto: AP Ekaterina Shtukina

Ovaj potez usledio je samo mesec dana nakon što je Finska odlučila da ukine sopstvenu zabranu, čime je NATO-u omogućeno da u kriznim situacijama na njenoj teritoriji skladišti i transportuje nuklearno oružje.

Litvanija ostaje jedan od najčvršćih saveznika Ukrajine u Evropi. Na zapadu se graniči sa ruskom eksklavom Kalinjingrad, dok joj se na jugu nalazi Belorusija, bliska saveznica Moskve.

1/5 Vidi galeriju Finska vojska Foto: Shutterstock, Profimedia

Rusija je u junu 2023. počela da razmešta nuklearno oružje u Belorusiji. Dve zemlje su u maju održale zajedničku vojnu vežbu koja je uključivala obuku za upotrebu nuklearnog oružja i operacije nuklearne podrške.

Iako se Belorusija i dalje predstavlja kao neutralna u ratu Rusije protiv Ukrajine, ona ostaje saveznik Moskve i Rusiji pruža svoju teritoriju, kao i ključne komponente potrebne za proizvodnju naoružanja.

1/4 Vidi galeriju Raketa "Orešnik" Foto: YouTube/ New Horizon TV, Printskrin Youtube