MEDVEDEV OPASNO ZAPRETIO EVROPSKOJ DRŽAVI: "Izbrisaćemo vas sa mape sveta, ni NATO vam neće pomoći"
- Medvedev je zapretio Litvaniji da bi mogla da 'nestane sa mape sveta' ako ukine zabranu nuklearnog oružja na svojoj teritoriji.
- Litvanski parlament razmatra ustavne izmene, a konačna odluka o predlogu očekuje se početkom naredne godine.
Dmitrij Medvedev, bivši predsednik Rusije i aktuelni zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, izjavio je da bi Litvanija "nestala sa mape sveta"ukoliko ukine dugogodišnju zabranu postavljanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji.
Medvedev je to rekao u petak, 11. septembra, nakon što je Rusija istog dana već zapretila Viljnusu.
Parlamentarne stranke u Litvaniji postigle su u julu dogovor o ustavnim izmenama, dok je skupštinski Odbor za pravna pitanja u sredu sa sedam glasova za i dva protiv podržao predlog, čime je otvoren put za konačnu odluku početkom naredne godine.
- Litvanija je, koliko razumem, govorila o otvaranju vrata za moguće razmeštanje bilo kakvog oružja, uključujući i nuklearno oružje - rekao je Medvedev, prenosi "Clash Report".
- Ako se, ne daj Bože, tako nešto dogodi i budemo morali da reagujemo na njihove poteze, niko neće stati u njihovu odbranu - nastavio je Medvedev, dodajući da NATO ne bi aktivirao član 5 kako bi branio Litvaniju, jer bi to značilo "globalnu katastrofu".
Medvedev je negirao da Rusija predstavlja pretnju od napada na Evropu. Ukidanje zabrane praktično bi omogućilo NATO-u da razmešta svoje nuklearne snage na teritoriji Litvanije.
- Geopolitička situacija se pogoršava - rekao je litvanski predsednik Gitanas Nauseda novinarima nakon sastanka sa liderima parlamentarnih stranaka, tokom kojeg je 50 poslanika podnelo amandman za izmenu zakona.
- Naš ustav je napisan u vreme kada su geopolitičke okolnosti bile potpuno drugačije - dodao je Nauseda.
Ovaj potez usledio je samo mesec dana nakon što je Finska odlučila da ukine sopstvenu zabranu, čime je NATO-u omogućeno da u kriznim situacijama na njenoj teritoriji skladišti i transportuje nuklearno oružje.
Litvanija ostaje jedan od najčvršćih saveznika Ukrajine u Evropi. Na zapadu se graniči sa ruskom eksklavom Kalinjingrad, dok joj se na jugu nalazi Belorusija, bliska saveznica Moskve.
Rusija je u junu 2023. počela da razmešta nuklearno oružje u Belorusiji. Dve zemlje su u maju održale zajedničku vojnu vežbu koja je uključivala obuku za upotrebu nuklearnog oružja i operacije nuklearne podrške.
Iako se Belorusija i dalje predstavlja kao neutralna u ratu Rusije protiv Ukrajine, ona ostaje saveznik Moskve i Rusiji pruža svoju teritoriju, kao i ključne komponente potrebne za proizvodnju naoružanja.
Rusija je u decembru 2025. rasporedila u Belorusiji balističku raketu srednjeg dometa "Orešnik", sposobnu za nošenje nuklearne bojeve glave. Njena borbena upotreba u Ukrajini predstavljala je prvi takav slučaj u istoriji.