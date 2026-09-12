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Rusija četvrtu godinu zaredom povećava broj nuklearnih bojevih glava raspoređenih na nosačima nuklearnog oružja, pokazuju podaci Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI).

Ruski nuklearni arsenal je 2026. godine, prema procenama SIPRI-ja, obuhvatao 5.420 bojevih glava, od kojih je 2.604 bilo u skladištima, 1.020 se vodilo kao "povučeno iz upotrebe", dok je 1.796 bilo raspoređeno na raketama i bombarderima.

Broj raspoređenih bojevih glava povećan je za 78 za godinu dana. Istovremeno, kod SAD, koje imaju nuklearni arsenal uporediv sa ruskim, taj broj se nije promenio i iznosi 1.770, kao i godinu ranije. Ni Francuska i Velika Britanija nisu rasporedile dodatne bojeve glave na nosačima, pa ih imaju 280, odnosno 170.

Broj raspoređenih bojevih glava povećala je Kina, ali je njihov broj i dalje relativno mali: 34, u poređenju sa 24 u 2025. godini. Osim toga, Indija je prvi put rasporedila 12 bojevih glava. Prema procenama SIPRI-ja, Indija ukupno poseduje 190, a Kina 620 nuklearnih bojevih glava.

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Rusija povećava broj raspoređenih bojevih glava od početka rata

Broj raspoređenih nuklearnih bojevih glava Rusije raste svake godine rata u Ukrajini: 2022. bilo ih je 1.588, 2023. godine 1.674, 2024. godine 1.710, a 2025. godine 1.718. U poređenju sa 2020. godinom, Kremlj je broj nuklearnih bojevih glava raspoređenih na nosačima povećao za 14 odsto, odnosno za 226, čime je dostignut najviši nivo od 2017. godine. Tada ih je, prema podacima SIPRI-ja, bilo 1.950.

Ruske kopnene nuklearne snage, koje čine rakete smeštene u silosima i mobilni raketni sistemi, mogu da nose do 1.092 nuklearne bojeve glave. Trenutno je raspoređeno njih 892, dok se ostale nalaze u skladištima, navodi SIPRI.

Trinaest strateških podmornica Severne i Tihookeanske flote mogu da nose ukupno 208 raketa i 928 nuklearnih bojevih glava, prema proračunima stručnjaka instituta. Međutim, dve podmornice trenutno prolaze kroz sveobuhvatni remont, zbog čega stvarni broj bojevih glava dostupnih floti iznosi 704.