NOVI SNIMCI POSLE UŽASA U FRANCUSKOJ! Voz iskočio iz šina, povređene 44 osobe! Kompozicija udarila u "neidentifikovani objekat", JEZIVA SCENA! (FOTO/VIDEO)
- Voz je iskočio iz šina između Ruana i Kaena nakon sudara sa neidentifikovanim predmetom, a povređeno je 44 ljudi.
- Jedna osoba je u kritičnom stanju i helikopterom je prebačena sa mesta nesreće.
- SNCF je pokrenuo istragu, a železnički saobraćaj na pogođenim linijama je obustavljen.
Voz je iskočio iz šinana relaciji između Ruana i Kaena, na severu zemlje, nakon sudara sa za sada neidentifikovanim predmetom.
Jedna osoba zadobila je teške povrede i nalazi se u kritičnom stanju. Ona je helikopterom evakuisana sa mesta nesreće, izjavio je novinarima lokalni zvaničnik, odnosno prefekt Žan-Benoa Albertini.
U trenutku nesreće u vozu se nalazilo oko 180 putnika, a kompozicija je iskliznula iz šina u blizini grada Kleona.
Portparol francuske policije rekao je da je do nesreće došlo nakon što je voz udario u za sada neidentifikovani predmet. Državni železnički operater SNCF pokrenuo je istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok nesreće.
Na mestu incidenta angažovano je oko 140 vatrogasaca koji pomažu povređenima i putnicima. Lokalne vlasti apelovale su na građane da izbegavaju područje nesreće.
Železnički saobraćaj na linijama između Ruana i Kaena, kao i između Kaena i Avra, obustavljen je. SNCF je saopštio da će putnicima biti obezbeđen zamenski autobuski prevoz.