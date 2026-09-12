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Voz je iskočio iz šinana relaciji između Ruana i Kaena, na severu zemlje, nakon sudara sa za sada neidentifikovanim predmetom.

Jedna osoba zadobila je teške povrede i nalazi se u kritičnom stanju. Ona je helikopterom evakuisana sa mesta nesreće, izjavio je novinarima lokalni zvaničnik, odnosno prefekt Žan-Benoa Albertini.

Železnička nesreća u Francuskoj, povređeno 44 ljudi. Voz iskočio iz šina nakon sudara sa neidentifikovanim predmetom. Foto: screenshot X/BFMTV

U trenutku nesreće u vozu se nalazilo oko 180 putnika, a kompozicija je iskliznula iz šina u blizini grada Kleona.

Portparol francuske policije rekao je da je do nesreće došlo nakon što je voz udario u za sada neidentifikovani predmet. Državni železnički operater SNCF pokrenuo je istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok nesreće.

Na mestu incidenta angažovano je oko 140 vatrogasaca koji pomažu povređenima i putnicima. Lokalne vlasti apelovale su na građane da izbegavaju područje nesreće.

Železnički saobraćaj na linijama između Ruana i Kaena, kao i između Kaena i Avra, obustavljen je. SNCF je saopštio da će putnicima biti obezbeđen zamenski autobuski prevoz.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

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