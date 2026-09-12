Slušaj vest

Rudi Đulijani otkrio je u petak za Njujork post da se rukovao sa gradonačelnikom Zohranom Mamdanijem na ceremoniji povodom godišnjice terorističkih napada 11. septembra, jer je smatrao da je to ispravno s obzirom na značaj tog događaja, a čak ga je pohvalio što je ostao do kraja ceremonije.

"Na kraju smo se našli jedan naspram drugog. Rekao sam mu: 'Molim se za vas sve vreme'", rekao je 82-godišnji Đulijani, koji je svojevremeno dobio nadimak "gradonačelnik Amerike" zbog načina na koji je vodio Njujork nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

"Rekao je: 'Hvala'", ispričao je bivši republikanski gradonačelnik govoreći o aktuelnom gradonačelniku, kojeg list opisuje kao krajnjeg levičara. Đulijani ga je nedavno javno pozvao da ove godine ne prisustvuje ceremoniji iz poštovanja prema porodicama žrtava, tvrdeći da Mamdani "ne smatra da je 11. septembar bio islamistički teroristički napad na Sjedinjene Američke Države".

"Shvatili smo da bi, da je bilo ko od nas okrenuo leđa onom drugom, to postala glavna priča", rekao je Đulijani o susretu sa 34-godišnjim Mamdanijem na komemoraciji.

Foto: screenshot YT/CSPAN

"Odajem mu priznanje zbog toga. Ceo događaj bi izgledao drugačije."

"Reč je o poštovanju prema porodicama i ozbiljnosti tog trenutka", rekao je bivši gradonačelnik.

Foto: screenshot YT/CSPAN

Đulijani pohvalio Mamdanija, ali kaže da razlike ostaju

Đulijani je čak pohvalio Mamdanija, istovremeno naglasivši: "Naše razlike su velike i nisu se promenile."

"Ostao je do samog kraja. Odajem mu priznanje zbog toga", rekao je Đulijani.

Ipak, bivši gradonačelnik je dodao: "Zabrinjava me što se druži sa ljudima koji govore da smo mi krivi za 11. septembar."