NEPRIJATNO RUKOVANJE Đulijani otkrio šta je rekao Mamdaniju kada su se sreli 11. septembra (FOTO)
- Bivši gradonačelnik pohvalio je Mamdanija što je ostao do kraja ceremonije, ali je naglasio da njihove političke razlike ostaju velike.
- Đulijani je ponovio i zabrinutost zbog Mamdanijevih veza sa ljudima koji, kako kaže, krive Amerikance za 11. septembar.
Rudi Đulijani otkrio je u petak za Njujork post da se rukovao sa gradonačelnikom Zohranom Mamdanijem na ceremoniji povodom godišnjice terorističkih napada 11. septembra, jer je smatrao da je to ispravno s obzirom na značaj tog događaja, a čak ga je pohvalio što je ostao do kraja ceremonije.
"Na kraju smo se našli jedan naspram drugog. Rekao sam mu: 'Molim se za vas sve vreme'", rekao je 82-godišnji Đulijani, koji je svojevremeno dobio nadimak "gradonačelnik Amerike" zbog načina na koji je vodio Njujork nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.
"Rekao je: 'Hvala'", ispričao je bivši republikanski gradonačelnik govoreći o aktuelnom gradonačelniku, kojeg list opisuje kao krajnjeg levičara. Đulijani ga je nedavno javno pozvao da ove godine ne prisustvuje ceremoniji iz poštovanja prema porodicama žrtava, tvrdeći da Mamdani "ne smatra da je 11. septembar bio islamistički teroristički napad na Sjedinjene Američke Države".
"Shvatili smo da bi, da je bilo ko od nas okrenuo leđa onom drugom, to postala glavna priča", rekao je Đulijani o susretu sa 34-godišnjim Mamdanijem na komemoraciji.
"Odajem mu priznanje zbog toga. Ceo događaj bi izgledao drugačije."
"Reč je o poštovanju prema porodicama i ozbiljnosti tog trenutka", rekao je bivši gradonačelnik.
Đulijani pohvalio Mamdanija, ali kaže da razlike ostaju
Đulijani je čak pohvalio Mamdanija, istovremeno naglasivši: "Naše razlike su velike i nisu se promenile."
"Ostao je do samog kraja. Odajem mu priznanje zbog toga", rekao je Đulijani.
Ipak, bivši gradonačelnik je dodao: "Zabrinjava me što se druži sa ljudima koji govore da smo mi krivi za 11. septembar."
Mamdani je tokom kampanje za gradonačelnika gostovao u emisiji kontroverznog voditelja podkasta Hasana Pajkera. Pajker je svojevremeno izjavio: "Amerika je zaslužila 11. septembar."
(Kurir.rs/NYPost)