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Najmanje 16 osoba poginulo je u velikom požaru koji je zahvatio dom za stare u Čileu.

Vatrogasci su pokušavali da spasu zarobljene stanare dok je vatra gutala objekat u blizini grada Pitrufken. Samo deset osoba uspelo je da bude evakuisano na vreme.

Tragedija se dogodila nakon što je požar izbio juče oko 22.30 časova.

Uzrok požara trenutno se istražuje.

Vatrogasci pokušavali da spasu stanare

Potresni snimci prikazuju vatrogasna vozila okupljena ispred doma, dok se veliki oblaci dima uzdižu u nebo.

Nekontrolisani plamen zahvatio je objekat i obasjavao čitavo okolno naselje.

Vatrogasci, policija i druge nadležne službe rade na mestu tragedije na uklanjanju ruševina i obezbeđivanju područja.

Obližnja srednja škola određena je kao prihvatni centar za osobe pogođene požarom.

Dom za stare nalazi se u mestu Vilja Komuj, oko 32 kilometra zapadno od Pitrufkena i oko 740 kilometara južno od glavnog grada Čilea, Santijaga.

(Kurir.rs/TheSun)

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