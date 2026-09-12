"svet je u haosu, a on došao da igra golf, sramota što ga dočekuju"

"svet je u haosu, a on došao da igra golf, sramota što ga dočekuju"

Slušaj vest

Tokom posete sastaje se sa predsednicom Irske, Ketrin Konoli i premijerom Mihalom Martinom, a njegova poseta opisana je kao jedna od najvećih bezbednosnih operacija koje je irska policija ikada sprovela.

Tramp će imati niz aktivnosti u Dablinu, kao i u svom golf kompleksu u Donibegu, u okrugu Kler, gde se održava Irish open. Međutim, njegova poseta izazvala je negodovanje dela stanovništva, pa su najavljeni protesti.

Kada je "Er Fors One" rano u subotu sleteo na irsko tlo, desetine policajaca i pripadnika bezbednosnih službi bile su raspoređene kako bi dočekale predsednika i ispratile ga do kolone vozila koja ga je čekala.

Irski premijer Mihal Martin rekao je da se raduje što će ugostiti Donalda Trampai da će sa njim razgovarati o "brojnim pitanjima od zajedničkog interesa", kao i o jačanju snažnih ekonomskih, kulturnih i bilateralnih veza između Irske i Sjedinjenih Američkih Država.

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp u dvodnevnoj poseti Irskoj Foto: Clodagh Kilcoyne, PA Images / Alamy / Profimedia, Julia Demaree Nikhinson/AP

- Njegova poseta dolazi tokom izuzetnog sportskog leta za Irsku, a ovog vikenda održaće se Irish open u Trampovom kompleksu "Tramp International Donibeg" i biće to prikladan završetak sjajne sportske sezone. Nadam se da ćemo u nedelju videti pobednika iz Irske kako podiže trofej - dodao je Martin.

Očekuje se da će se Tramp sastati i sa predsednicom Ketrin Konoli, koja je dugogodišnja kritičarka američkog predsednika.

Susret bi trebalo da bude održan u njenoj zvaničnoj rezidenciji "Aras an Uachtarain" u dablinskom parku Finiks, nakon čega će uslediti sastanak sa premijerom Martinom na imanju Farmli.

Bivši irski premijeri Berti Ahern i Enda Keni su među stotinama gostiju u rezidenciji američkog ambasadora u Irskoj uoči Trampovog dolaska.

Među zvanicama se očekuju i istaknuti poslovni ljudi, uključujući direktora kompanije "Rajaner" Majkla O'Lirija, kao i zabavljač Majkl Fletli. Tramp će održati govor u šatoru postavljenom u kompleksu istorijskog imanja Dirfild u parku Finiks, koji je ukrašen američkim zastavama.

Tramp u Dablinu Foto: Clodagh Kilcoyne, PA Images / Alamy / Profimedia

Tokom tonske probe puštane su neke od Trampovih omiljenih pesama, među kojima je "YMCA" grupe "Village People", kao i njegova omiljena "God Bless The USA" - Lija Grinvuda.

Tramp će tokom posete prisustvovati i nizu događaja u Dirfildu, rezidenciji američkog ambasadora u Irskoj. Najavljen je i veliki broj protesta protiv Trampove posete.

Direktor irske policije Džastin Keli rekao je da će mirnim demonstrantima, koliko god je moguće, biti omogućeno da protestuju, ali je poručio da neće biti "nikakve tolerancije" prema narušavanju javnog reda ili pokušajima ometanja "kretanja" američkog predsednika.

- Imamo detaljne planove za održavanje reda i uhapsićemo i procesuirati sve koji počine prekršaje - rekao je on.

Tramp salutira po izlasku iz aviona Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profi

Dodao je da će vodeni topovi biti "u pripravnosti", ali da se nada da neće biti potrebno da ih upotrebe. Trampova poseta izaziva snažno protivljenje dela stanovnika Dablina, dok je u gradu na snazi velika bezbednosna operacija.

Policija je postavila kordon oko parka Finiks, gde će se Tramp sastati sa premijerom Martinom u državnoj rezidenciji Farmli.

Ipak, pojedini stanovnici izrazili su nezadovoljstvo zbog remećenja koji poseta izaziva.

- On pravi haos u ovom gradu zato što želi da ode u Donibeg i igra golf. Svet je u haosu, a ovaj čovek je ovde i igra golf - rekao je taksista Kristofer Foks, koji otvoreno ne podržava Trampa.

Studentkinja Mina Petrovski rekla je da su Trampovi "stavovi prema ženama, imigrantima i manjinskim zajednicama generalno odvratni".

Tramp silazi niz stepenice aviona Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

- Sramota je što ga irska vlada dočekuje raširenih ruku - dodala je ona.

Trampova poseta usledila je nakon što ga je Martin pozvao da poseti Irsku tokom njihovog sastanka u Beloj kući na Dan Svetog Patrika ove godine.