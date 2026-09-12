Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) rastavila je rusku balističku raketu RM-48U i otkrila oružje sastavljeno od prenamenjenih komponenti raketa sistema S-300 i S-400, sa velikim brojem stranih elektronskih delova, uključujući desetine komponenti američkih proizvođača.

HUR je 10. septembra na svom portalu War&Sanctions objavio detaljnu analizu rakete, uključujući interaktivni 3D model, njene unutrašnje sisteme i elektronske komponente.

Obaveštajna služba objavila je i podatke o 63 ruska preduzeća uključena u lanac proizvodnje RM-48U, kao i o stranoj proizvodnoj opremi i osobama povezanim sa programom.

Prema navodima HUR-a, Rusija proširuje arsenal naoružanja kojim može da napada Ukrajinu tako što rashodovane rakete zemlja-vazduh, prvobitno namenjene sistemu S-400, prerađuje za napade na ciljeve na zemlji.

Foto: Kirill Kallinikov / Sputnik / Profimedia, AP/Ukrainian Emergency Service

RM-48U je tako praktično hibrid sastavljen od komponenti prvobitno razvijenih za nekoliko različitih ruskih raketa protivvazdušne odbrane.

"Nova ruska balistička 'Frankenštajn' raketa ima motor na čvrsto gorivo iz protivvazdušne vođene rakete 48N6DM koju koristi S-400, repni deo izvozne protivvazdušne rakete 48N6E2 koju koriste S-300 PMU½ i S-400, dok se instrumentalni odeljak RM-48U sastoji od pojedinačnih elemenata raketa 9M96 i 48N6E2", saopštio je HUR.

Domet do 400 kilometara, brzina do šest maha

RM-48U je jednostepena raketa na čvrsto gorivo koja leti balističkom putanjom brzinom između četiri i šest maha, prema podacima ukrajinske obaveštajne službe. Njen operativni domet iznosi do 400 kilometara.

Raketa nosi visokoeksplozivnu fragmentacionu bojevu glavu tešku 199 kilograma, koja sadrži unapred oblikovane fragmente u obliku kocki namenjene povećanju razornog dejstva u okolini mesta udara.

"RM-48U je jednostepena raketa sa motorom na čvrsto gorivo koja leti balističkom putanjom brzinom od četiri do šest maha i ima operativni domet do 400 kilometara. Raketa koristi visokoeksplozivnu fragmentacionu bojevu glavu od 199 kilograma sa unapred oblikovanim udarnim elementima, kockama", naveo je HUR.

Za navigaciju raketa kombinuje autonomni inercijalni navigacioni sistem sa satelitskim navođenjem pomoću ruskih prijemnika Kometa-R12.

HUR navodi da je Rusija formirala i posebne jedinice namenjene korišćenju prenamenjenih raketa zemlja-vazduh protiv ciljeva na zemlji na taktičkim i operativnim dubinama. U zavisnosti od zadatka, te jedinice mogu da koriste radio-komandno ili satelitsko navođenje.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

HUR tvrdi da je pronašao 95 američkih komponenti

Uprkos pretežno ruskoj konstrukciji rakete, njena elektronika, prema tvrdnjama HUR-a, ponovo pokazuje da Moskva i dalje zavisi od strane tehnologije.

"Komponente elektronskih jedinica rakete imaju standardnu strukturu prema zemlji porekla brenda, karakterističnu za rusko naoružanje. Najveći deo, 95 od 117 komponenti, potiče iz Sjedinjenih Američkih Država, četiri su sa Tajvana, tri iz Švajcarske, a po dve iz Nemačke, Holandije, Japana i Južne Koreje. Među novim otkrićima nalazi se laserska dioda francuske kompanije 3SP TECHNOLOGIES", saopštio je HUR.

HUR je ranije saopštio da je upao u sisteme Moskovskog instituta za termotehniku (MIT), glavnog ruskog konstruktora interkontinentalnih balističkih raketa, i identifikovao 2.648 njegovih zaposlenih, koje ukrajinska služba povezuje sa ubijanjem Ukrajinaca.

Prema navodima HUR-a, inženjeri u objektima ovog instituta u Moskvi i drugim delovima Rusije izrađuju nacrte, softver, motore i kontrolne jedinice za nekoliko ključnih ruskih strateških sistema.