(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) RAZJARENA ZVER ISKAČE IZ KAVEZA I NAPADA ČUVARA! Kolega sve vreme pokušavao da ga odbrani! Stravičan snimak kruži internetom! (FOTO)
- Leopard je u Nepalu pobegao iz kaveza i napao 57-godišnjeg Budijunga Gurunga, dok je kolega pokušavao da ga odbrani šipkom.
- Incident je snimljen u okrugu Lamdžung 10. septembra, a povređeni muškarac je prebačen u bolnicu sa povredama ruke i lica.
Bolesna životinja iznenada je otvorila vrata kaveza i nasrnula na 57-godišnjeg Budijunga Gurunga u okrugu Lamdžung, u centralnom Nepalu.
Na snimku se vidi kako se radnik rve sa leopardom dok ga je životinja neprestano napadala, a njegov kolega je pokušavao da je udari šipkom. Incident se dogodio 10. septembra.
Čuju se povici okupljenih ljudi dok razjarena zver konačno odustaje. Ljudi su počeli da beže sa mesta događaja, a leopard je potom oborio motocikl, koji ga je nakratko priklještio.
Budijung je zadobio povrede leve ruke i lica i prebačen je u Pokrajinsku bolnicu u Besisaharu, gde mu je ukazana pomoć, saopštila je policija.
Na snimcima nastalim pre napada vidi se leopard zatvoren u malom kavezu na prikolici manjeg kamiona, nakon što je pronađen i spasen u blizini područja Dung Kola.
Životinja na kraju uspavana sedativima
Životinja je tog popodneva pronađena u veoma lošem zdravstvenom stanju u blizini Dung Kole, na području opštine Besisahar, nakon čega je uspavana sedativima. Planirano je da bude prebačena u centar za spasavanje divljih životinja, gde je trebalo da bude lečena.
Na snimku se vide dvojica muškaraca kako podižu kavez sa vozila, pre nego što su pokušali da ga prebace u veći ograđeni prostor. Nešto kasnije, predator je viđen kako hoda oko pripadnika šumarske službe i penje se uz stub.
Zaposleni su koristili kaveze i barijere kako bi ga zadržali i sprečili da povredi još nekoga.
Prisustvo leoparda izazvalo je strah među lokalnim stanovništvom u obližnjem području pijace u Besisaharu. Policija je raspoređena oko objekata šumarske službe i naredila zaposlenima da ostanu unutra nakon što je leopard počeo da divlja.
Nedavna katastrofa u Nepalu
Podsetimo, u katastrofalnim bujičnim poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine 26. avgusta 2026. godine stradalo je više od 1.350 ljudi, dok se hiljade osoba (oko 5.000) i dalje vode kao nestale. Među nestalima ima i stranih državljana.
Uzrok katastrofe bilo je urušavanje glečera. Naime, ogromna masa leda i kamena obrušila se visoko na Himalajima. Pad leda u dno doline izazvao je potres magnitude 5,2 stepeni po Rihteru.
Bujica je nosila naselja, puteve, mostove i oštetila tunele hidroelektrana.
(Kurir.rs/The Sun)