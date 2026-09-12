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Bolesna životinja iznenada je otvorila vrata kaveza i nasrnula na 57-godišnjeg Budijunga Gurunga u okrugu Lamdžung, u centralnom Nepalu.

Na snimku se vidi kako se radnik rve sa leopardom dok ga je životinja neprestano napadala, a njegov kolega je pokušavao da je udari šipkom. Incident se dogodio 10. septembra.

1/4 Vidi galeriju Napad leoparda u Nepalu Foto: screenshot thesun.co.uk

Čuju se povici okupljenih ljudi dok razjarena zver konačno odustaje. Ljudi su počeli da beže sa mesta događaja, a leopard je potom oborio motocikl, koji ga je nakratko priklještio.

Budijung je zadobio povrede leve ruke i lica i prebačen je u Pokrajinsku bolnicu u Besisaharu, gde mu je ukazana pomoć, saopštila je policija.

Na snimcima nastalim pre napada vidi se leopard zatvoren u malom kavezu na prikolici manjeg kamiona, nakon što je pronađen i spasen u blizini područja Dung Kola.

Životinja na kraju uspavana sedativima

Životinja je tog popodneva pronađena u veoma lošem zdravstvenom stanju u blizini Dung Kole, na području opštine Besisahar, nakon čega je uspavana sedativima. Planirano je da bude prebačena u centar za spasavanje divljih životinja, gde je trebalo da bude lečena.

Na snimku se vide dvojica muškaraca kako podižu kavez sa vozila, pre nego što su pokušali da ga prebace u veći ograđeni prostor. Nešto kasnije, predator je viđen kako hoda oko pripadnika šumarske službe i penje se uz stub.

Zaposleni su koristili kaveze i barijere kako bi ga zadržali i sprečili da povredi još nekoga.

Prisustvo leoparda izazvalo je strah među lokalnim stanovništvom u obližnjem području pijace u Besisaharu. Policija je raspoređena oko objekata šumarske službe i naredila zaposlenima da ostanu unutra nakon što je leopard počeo da divlja.

Nedavna katastrofa u Nepalu

Podsetimo, u katastrofalnim bujičnim poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine 26. avgusta 2026. godine stradalo je više od 1.350 ljudi, dok se hiljade osoba (oko 5.000) i dalje vode kao nestale. Među nestalima ima i stranih državljana.

1/5 Vidi galeriju Radnik je izvučen živ iz tunela u Nepalu nakon više od deset dana. Spasioci su koristili užad i kontrolisane eksplozije da bi stigli do njega. Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA, Nepal Army

Uzrok katastrofe bilo je urušavanje glečera. Naime, ogromna masa leda i kamena obrušila se visoko na Himalajima. Pad leda u dno doline izazvao je potres magnitude 5,2 stepeni po Rihteru.