PUTIN IMA PORUKU ZA EVROPU: "AKO TO URADITE, TO JE DIREKTAN RAT!" Šef Kremlja povukao crvenu liniju preko koje Moskva ne prelazi (VIDEO)
- Govoreći u Nju Delhiju, rekao je da Rusija nema razlog za sukob sa evropskim državama i da su sporovi iz prošlosti rešeni.
- U Indiji je razgovarao sa Narendrom Modijem o trgovini i saradnji u energetici, infrastrukturi, tehnologiji, odbrani i kulturi.
Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je u petak evropske zemlje da ne šalju trupe u Ukrajinu, rekavši da bi svako takvo raspoređivanje značilo "rat sa Rusijom", dok je istovremeno tvrdio da Moskva ne predstavlja pretnju Evropi.
Govoreći novinarima u Nju Delhiju, na marginama 18. samita BRIKS-a, Putin je rekao da Rusija nema razloga da ulazi u sukob sa evropskim zemljama i da nema nameru da im preti.
"Takva pretnja ne postoji i nikada nije postojala. Mi ne pretimo evropskim zemljama, niti ćemo im pretiti. Zašto bismo? Čini se da niko čak ni ne uzima u obzir da nemamo nikakvog razloga za sukob sa Evropom", rekao je Putin.
On je naveo da su pitanja proistekla iz Drugog svetskog rata rešena i da su događaji nakon raspada Sovjetskog Saveza odvijali uz saglasnost Rusije, kao njegove države naslednice.
"Sve što je u suprotnosti sa tim dogovorima protivno je našim interesima i nije u skladu sa osnovnim principima međunarodnog prava i Poveljom UN", rekao je Putin.
"Slanje trupa u Ukrajinu znači rat sa Rusijom"
Putin je odgovarao na pitanja o razgovorima evropskih zemalja o mogućnosti raspoređivanja vojnika u Ukrajini usred rata Rusije i Ukrajine.
"Sada govore o tome kako razmišljaju da pošalju trupe na teritoriju Ukrajine. To znači rat sa Rusijom", rekao je ruski predsednik.
Rat Rusije i Ukrajine, koji je počeo u februaru 2022. godine, ušao je u petu godinu. Nekoliko evropskih zemalja nastavilo je da podržava Ukrajinu, dok su SAD nastojale da igraju posredničku ulogu i održavale razgovore sa obe strane.
Ranije ovog meseca, specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa, sastali su se sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim nakon posete Moskvi.
Putin boravi u Indiji kako bi učestvovao na 18. samitu BRIKS-a. Premijer Narendra Modi održao je u petak bilateralne razgovore sa Putinom u Nju Delhiju uoči zvaničnog otvaranja samita.
Dvojica lidera razgovarala su o jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa, uključujući sprovođenje Programa ekonomske saradnje do 2030. godine, kao i o saradnji u oblastima infrastrukture, energetike, tehnologije, odbrane i kulture.
Bio je to drugi sastanak Modija i Putina za manje od dve nedelje, nakon njihovog susreta na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku 31. avgusta.
(Kurir.rs/NewIndianExpress/LeMonde/)