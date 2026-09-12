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Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je u petak evropske zemlje da ne šalju trupe u Ukrajinu, rekavši da bi svako takvo raspoređivanje značilo "rat sa Rusijom", dok je istovremeno tvrdio da Moskva ne predstavlja pretnju Evropi.

Govoreći novinarima u Nju Delhiju, na marginama 18. samita BRIKS-a, Putin je rekao da Rusija nema razloga da ulazi u sukob sa evropskim zemljama i da nema nameru da im preti.

"Takva pretnja ne postoji i nikada nije postojala. Mi ne pretimo evropskim zemljama, niti ćemo im pretiti. Zašto bismo? Čini se da niko čak ni ne uzima u obzir da nemamo nikakvog razloga za sukob sa Evropom", rekao je Putin.

On je naveo da su pitanja proistekla iz Drugog svetskog rata rešena i da su događaji nakon raspada Sovjetskog Saveza odvijali uz saglasnost Rusije, kao njegove države naslednice.

"Sve što je u suprotnosti sa tim dogovorima protivno je našim interesima i nije u skladu sa osnovnim principima međunarodnog prava i Poveljom UN", rekao je Putin.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

"Slanje trupa u Ukrajinu znači rat sa Rusijom"

Putin je odgovarao na pitanja o razgovorima evropskih zemalja o mogućnosti raspoređivanja vojnika u Ukrajini usred rata Rusije i Ukrajine.

"Sada govore o tome kako razmišljaju da pošalju trupe na teritoriju Ukrajine. To znači rat sa Rusijom", rekao je ruski predsednik.

Rat Rusije i Ukrajine, koji je počeo u februaru 2022. godine, ušao je u petu godinu. Nekoliko evropskih zemalja nastavilo je da podržava Ukrajinu, dok su SAD nastojale da igraju posredničku ulogu i održavale razgovore sa obe strane.

Ranije ovog meseca, specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa, sastali su se sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim nakon posete Moskvi.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Putin boravi u Indiji kako bi učestvovao na 18. samitu BRIKS-a. Premijer Narendra Modi održao je u petak bilateralne razgovore sa Putinom u Nju Delhiju uoči zvaničnog otvaranja samita.

Dvojica lidera razgovarala su o jačanju bilateralnih trgovinskih odnosa, uključujući sprovođenje Programa ekonomske saradnje do 2030. godine, kao i o saradnji u oblastima infrastrukture, energetike, tehnologije, odbrane i kulture.