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Čuvari u moskovskom istražnom zatvoru broj 4, poznatom kao "Medved", počeli su da zahtevaju od advokata da tokom pretresa skidaju donji veš, izjavila je advokatica Anastasija Georgijevska.

Georgijevska je rekla da se pretresi obavljaju direktno na kontrolnom punktu, a ne u posebnoj prostoriji. Čuvari su od nje zahtevali da skine i grudnjak, jer je, kako su rekli, aktivirao detektor.

"Žena koja je obavljala pretres rekla je mojim kolegama: 'Okrenite se', i oni su se, kao pristojni ljudi, okrenuli. Nisu nas odveli ni u kakvu 'posebnu prostoriju za pretres', sve se događalo direktno na kontrolnom punktu, praktično pred svima. Kolega advokat koji je bio ispred mene morao je da otkopča šlic na farmerkama. Tako je izgledao pretres: spuštene pantalone, vidi se donji veš. Pretres je obavljala žena."

Georgijevska je rekla da nisu sve njene kolege pristale na ovakvu proceduru. Advokatima koji su odbili da se podvrgnu pretresu na kraju nije bilo dozvoljeno da posete svoje klijente.

(Kurir.rs/Meduza)

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