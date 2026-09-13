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Nestašica raketa vazduh-vazduh u arsenalu Oružanih snaga Ukrajine postala je toliko ozbiljna da su njihovi lovci F-16 prinuđeni da obaraju vazdušne ciljeve koristeći topove.

To tvrdi časopis "Military Watch Magazine".

U tekstu se navodi da velika potražnja za raketama vazduh-vazduh među zapadnim zemljama otežava blagovremeno obnavljanje zaliha municije ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, što bi moglo da primora ove snage da daju prednost borbenim dejstvima na malim udaljenostima.