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Ukrajinske snage pogodile su tokom noći 12. septembra fabriku gume Toljatikačuk u ruskom gradu Toljatiju, saopštila je ukrajinska vojska, dok su ruski Telegram kanali izvestili o odvojenom napadu dronovima na industrijski objekat u Taganrogu.

Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su fabriku Toljatikačuk u Samarskoj oblasti, nakon čega je u krugu postrojenja izbio požar, saopštio je Generalštab Ukrajine. Razmere štete još se procenjuju.

"Fabrika Toljatikačuk specijalizovana je za proizvodnju sintetičke gume, monomera, frakcija i aditiva za visokooktanski benzin", saopštio je Generalštab. "Sintetička guma se, između ostalog, koristi u proizvodnji čvrstog raketnog goriva za taktičke i balističke rakete."

Požar u fabrici 900 kilometara od ukrajinske granice

Toljatij, poznat kao "ruski Motown", nalazi se oko 900 kilometara od ukrajinske granice i u njemu je sedište AvtoVAZ-a, najvećeg ruskog proizvođača automobila.

Snimci stanovnika Toljatija navodno prikazuju ukrajinske dronove kako lete iznad grada, dok iz jednog objekta zahvaćenog požarom kulja dim. Na drugim snimcima navodno se vidi šteta na stambenoj zgradi koju je izazvao oboreni dron, preneo je Supernova+.

Ukrajinski dronovi prethodno su 12. juna pogodili fabriku gume u Toljatiju. Generalštab Ukrajine potvrdio je taj napad, kao i oštećenje fabrike čiji se proizvodi koriste u "daljoj proizvodnji čvrstog raketnog goriva za taktičke i balističke rakete".

Fabrika automobila navodno je pogođena ukrajinskim dronovima i u Taganrogu, u Rostovskoj oblasti na jugozapadu Rusije. Grad se nalazi na obali Azovskog mora, oko 40 kilometara istočno od ukrajinske granice.

Snimci stanovnika Taganroga prikazuju velike požare, navodno na aerodromu u blizini grada, prema navodima Supernova+, dok se gusti stubovi dima uzdižu u nebo. NASA sistem FIRMS (Fire Information for Resource Management System) pokazuje više požara na području grada.

Kijev independent u trenutku objavljivanja nije mogao nezavisno da potvrdi ove izveštaje niti razmere pričinjene štete.

Ukrajina nastavlja udare duboko unutar Rusije

Napadi dolaze u trenutku kada Kijev nastavlja kampanju udara dronovima dugog dometa na ruska industrijska postrojenja, sa ciljem da oslabi industriju koja snabdeva rusku vojsku.

Ukrajinske Snage za specijalne operacije (SSO) su 9. septembra izvele do sada najdublji ukrajinski udar na teritoriji Rusije od početka rata punog obima, napavši postrojenje za prirodni gas udaljeno oko 3.200 kilometara od ukrajinske granice.