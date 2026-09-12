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- Pa, ne želim da izazivam nikakve probleme, ali reći ću vam, voleo bih da vidim da je ujedinjena - rekao je Tramp novinarima nakon sastanka sa irskim premijerom Majklom Martinom u Dablinu.

- Kako ja na to gledam, to će se na kraju dogoditi. Mislim da bi to bila fantastična stvar. Sada će Ujedinjeno Kraljevstvo imati nešto da kaže o tome, ali mislim da bi to bila sjajna stvar - dodao je Tramp.

Tramp je ovu izjavu dao nakon što je u subotu u Dablinurazgovarao sa irskom predsednicom Ketrin Konoli. Njegova izjava usledila je tokom vikend-posete Irskoj, koja je u velikoj meri povezana sa velikim golf turnirom koji se održava na terenu u njegovom vlasništvu na atlantskoj obali zemlje. Tramp se sastao i sa irskim premijerom Majklom Martinom.

1/13 Vidi galeriju Tramp u dvodnevnoj poseti Irskoj Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, NEIL HALL/EPA, Kin Cheung/AP

On će se obratiti američkim i irskim poslovnim liderima u zvaničnoj rezidenciji američkog ambasadora u Dablinu, pre nego što otputuje u svoj golf klub na obali mora u Dinbegu, na drugom kraju zemlje, gde će pratiti Irish open.

Konoli je levičarska političarka koja je bila među demonstrantima kada je Tramp posetio Irsku 2019. godine, tokom svog prvog mandata. Danas je izabrana, uglavnom ceremonijalna šefica države Irske. Podržava palestinsku stvar, a ranije je kritikovala politiku SAD na Bliskom istoku i Trampa nazivala "siledžijom".

Irska predsednica dočekala je Trampa na kraju crvenog tepiha ispred svoje zvanične rezidencije. Rukovali su se i kratko razgovarali pre nego što su ušli unutra.

Nekoliko minuta kasnije Tramp je izašao sam, salutirao dok je orkestar irskih odbrambenih snaga izvodio američku himnu i obišao počasnu gardu irske vojske.

Konoli se potom pridružila Trampu napolju kako bi predstavila američku i irsku delegaciju, nakon čega su se lideri vratili unutra na razgovore iza zatvorenih vrata. Trampova poseta najnoviji je primer spajanja njegovih zvaničnih dužnosti i ličnih interesovanja.

Policija je postavila kordon oko Feniks parka, površine oko 700 hektara, gde se Tramp sastao sa Konoli u njenoj rezidenciji Aras an Uaktarain.

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp u dvodnevnoj poseti Irskoj Foto: Clodagh Kilcoyne, PA Images / Alamy / Profimedia, Julia Demaree Nikhinson/AP

Sastaće se i sa Majklom Martinom, irskim premijerom, u državnom objektu Farmli, a posetiće i rezidenciju američkog ambasadora Dirfild. Neki stanovnici izrazili su nezadovoljstvo zbog saobraćajnih i drugih poremećaja koje je poseta izazvala.

- On pravi haos u ovom gradu jer želi da ode u Dinbeg i igra golf - rekao je taksista Kristofer Foks, koji je jasno pokazao da nije Trampov obožavalac.

- Svet je u haosu, a ovaj čovek je došao da igra golf.

Trampov sin Erik kaže da je njegova porodica voljena u Irskoj, uprkos protestima koji su planirani zbog posete njegovog oca.

Govoreći u petak za irski javni servis RTÉ u Dinbegu, gde se nalazi golf rizort Tramp International, Erik Tramp rekao je da je golf teren najveći poslodavac u tom području.

- Otiđite u Morisijev restoran u Dinbegu i čujte od pravih Iraca da li vole Trampa i porodicu Tramp, neka vam posvedoče o tome šta smo uradili za ovu zemlju, koliko smo investirali u nju i o ljubavi i poštovanju koje je naša porodica uvek pokazivala prema njima - rekao je on.

Tramp je tokom noći otputovao u Irsku nakon što je prisustvovao obeležavanju 25. godišnjice terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, u kojima je u Njujorku, Vašingtonu i Pensilvaniji poginulo gotovo 3.000 ljudi.

Martin je pozvao Trampa da poseti Irsku kada su se sastali u Beloj kući na Dan Svetog Patrika ove godine. Očekuje se da će irski politički lideri njegovu posetu videti kao priliku za očuvanje dobrih transatlantskih odnosa, uprkos razlikama u vezi sa trgovinom i spoljnom politikom, pitanjima o kojima, prema navodima Bele kuće, Tramp želi da razgovara.