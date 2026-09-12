IZ OLUPINE TRAJEKTA IZVUKLI JOŠ 30 TELA Drama na Filipinima se nastavlja nakon požara na trajektu: 50 ljudi i dalje nestalo
- Spasilačke ekipe su u unutrašnjost broda ušle tek dva dana kasnije zbog visoke temperature i otrovnih gasova, a više od 50 ljudi i dalje se vodi kao nestalo.
Broj poginulih u požaru na filipinskom trajektu "MV June Aster" porastao je na 35 nakon što su pripadnici Obalske straže iz olupine izvukli još 30 tela. Spasilačke ekipe uspele su da uđu u unutrašnjost broda tek u petak, dva dana nakon izbijanja požara, zbog visoke temperature i otrovnih gasova.
Trajekt je plovio iz Manile ka turističkom odredištu Koron kada ga je u sredu, neposredno pre dolaska, zahvatio požar. Na brodu je bilo više od 130 putnika i članova posade.
Do sada su spasene 43 osobe, od kojih je većina hospitalizovana, dok se za više od 50 ljudi i dalje traga. Portparolka filipinske Obalske straže Noemi Kajabjab rekla je da se u olupini nalaze još tela.
Većina žrtava pronađena u spavaonicama
Kajabjab je navela da su spasilačke ekipe tek u petak mogle bezbednije da uđu u trajekt zbog otrovnih gasova i izuzetno visoke temperature u unutrašnjosti. Većina do sada pronađenih žrtava nalazila se u brodskim spavaonicama.
Prvi razgovori sa preživelima ukazuju na to da je požar izbio u skladištu tereta. Jedan od spasenih putnika ispričao je za BBC da su se nakon izbijanja vatre čuli panični krici i da su ga ljudi u stampedu gazili dok je pokušavao da pobegne.
Obalska straža takođe je utvrdila da pojedini putnici nisu nosili prsluke za spasavanje.
Istražuju teret, spisak putnika i reakciju posade
Filipinska pomorska uprava pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije. Iako je trajekt izgrađen 2002. godine, imao je važeće bezbednosne sertifikate i prošao inspekciju u martu, istražitelji proveravaju moguće nepravilnosti.
Prema informacijama koje prenosi "Palawan Daily", posebno se proveravaju spisak putnika, način na koji je teret bio raspoređen na brodu i reakcija posade nakon izbijanja požara. Prema zvaničnim dokumentima, na trajektu je bilo 117 putnika i 17 članova posade.
Kompanija "Atienza Interisland Ferries", koja upravlja trajektom, saopštila je da će u potpunosti sarađivati u istrazi.
"U mislima smo sa porodicama stradalih i nećemo stati dok ne pronađemo sve osobe sa broda", saopštila je kompanija.
Kajabjab je izrazila saučešće porodicama žrtava i navela da nadležne službe nastavljaju izvlačenje i identifikaciju tela, dok potraga za nestalima i dalje traje.
Podsetimo, putnički trajekt sa 270 ljudi prevrnuo se kod obale Kipra, oko dva kilometra severno od Kirenije, ubrzo nakon što je isplovio ka turskoj luci Tašudžu. Na mesto nesreće odmah su upućeni brodovi obalske straže, spasilački helikopter i druga plovila koja učestvuju u akciji spasavanja.
(Kurir.rs/BBC)