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Broj poginulih u požaru na filipinskom trajektu "MV June Aster" porastao je na 35 nakon što su pripadnici Obalske straže iz olupine izvukli još 30 tela. Spasilačke ekipe uspele su da uđu u unutrašnjost broda tek u petak, dva dana nakon izbijanja požara, zbog visoke temperature i otrovnih gasova.

Trajekt je plovio iz Manile ka turističkom odredištu Koron kada ga je u sredu, neposredno pre dolaska, zahvatio požar. Na brodu je bilo više od 130 putnika i članova posade.

Do sada su spasene 43 osobe, od kojih je većina hospitalizovana, dok se za više od 50 ljudi i dalje traga. Portparolka filipinske Obalske straže Noemi Kajabjab rekla je da se u olupini nalaze još tela.

Većina žrtava pronađena u spavaonicama

Kajabjab je navela da su spasilačke ekipe tek u petak mogle bezbednije da uđu u trajekt zbog otrovnih gasova i izuzetno visoke temperature u unutrašnjosti. Većina do sada pronađenih žrtava nalazila se u brodskim spavaonicama.

Prvi razgovori sa preživelima ukazuju na to da je požar izbio u skladištu tereta. Jedan od spasenih putnika ispričao je za BBC da su se nakon izbijanja vatre čuli panični krici i da su ga ljudi u stampedu gazili dok je pokušavao da pobegne.

Obalska straža takođe je utvrdila da pojedini putnici nisu nosili prsluke za spasavanje.

Istražuju teret, spisak putnika i reakciju posade

Filipinska pomorska uprava pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije. Iako je trajekt izgrađen 2002. godine, imao je važeće bezbednosne sertifikate i prošao inspekciju u martu, istražitelji proveravaju moguće nepravilnosti.

Prema informacijama koje prenosi "Palawan Daily", posebno se proveravaju spisak putnika, način na koji je teret bio raspoređen na brodu i reakcija posade nakon izbijanja požara. Prema zvaničnim dokumentima, na trajektu je bilo 117 putnika i 17 članova posade.

Kompanija "Atienza Interisland Ferries", koja upravlja trajektom, saopštila je da će u potpunosti sarađivati u istrazi.

"U mislima smo sa porodicama stradalih i nećemo stati dok ne pronađemo sve osobe sa broda", saopštila je kompanija.

Kajabjab je izrazila saučešće porodicama žrtava i navela da nadležne službe nastavljaju izvlačenje i identifikaciju tela, dok potraga za nestalima i dalje traje.