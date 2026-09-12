SNAŽNA EKSPLOZIJA U SKLADIŠTU ORUŽJA U BUGARSKOJ! Vatra je obasjala noćno nebo nadomak sela Careva Livada! (FOTO/VIDEO)
- Snažna eksplozija izazvala je požar u skladištu oružja kompanije EMCO u centralnoj Bugarskoj, kod sela Careva Livada.
- Nema podataka o povređenima, a vatra se širila od jednog do drugog skladišta.
- To je druga eksplozija u vojnim postrojenjima u poslednjih nekoliko nedelja, a uzrok još nije poznat.
To je već druga eksplozija u vojnim postrojenjima u poslednjih nekoliko nedelja. Nema podataka o povređenima u požaru koji je izbio u blizini sela Careva Livada, a na lokalnim video-snimcima moglo se videti kako vatra obasjava noćno nebo.
- U ovom trenutku požar je zahvatio skladišni deo fabrike i širi se od skladišta do skladišta - izjavila je novinarima regionalna guvernerka Gabrova Kristina Sidorova.
Pozivajući se na izvor iz kompanije EMCO, lokalni mediji izvestili su da je požar izbio na lokaciji kojom ta kompanija upravlja, kao i da je ista kompanija prošlog meseca pretrpela eksploziju u drugom postrojenju.
Agencija Rojters nije odmah uspela da dobije komentar kompanije EMCO. Kompaniju EMCO vodi bugarski trgovac oružjem Emilian Gebrev, čija su postrojenja, prema tvrdnjama bugarskih tužilaca, u prošlosti bila meta napada ruskih operativaca.
Bugarska je 2024. godine izdala nalog za hapšenje šestorice ruskih državljana optuženih za umešanost u uništavanje skladišta oružja kompanije EMCO, u kojima se čuvala municija namenjena izvozu u Ukrajinu i Gruziju između 2011. i 2020. godine.
Tužitelji su tada izjavili da postoji osnovana sumnja da su eksplozije u Bugarskoj, pokušaj trovanja Gebreva 2015. godine i eksplozije u skladištima municije u Češkoj 2014. godine međusobno povezani. Moskva je odbacila te optužbe.