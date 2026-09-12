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To je već druga eksplozija u vojnim postrojenjima u poslednjih nekoliko nedelja. Nema podataka o povređenima u požaru koji je izbio u blizini sela Careva Livada, a na lokalnim video-snimcima moglo se videti kako vatra obasjava noćno nebo.

- U ovom trenutku požar je zahvatio skladišni deo fabrike i širi se od skladišta do skladišta - izjavila je novinarima regionalna guvernerka Gabrova Kristina Sidorova.

Pozivajući se na izvor iz kompanije EMCO, lokalni mediji izvestili su da je požar izbio na lokaciji kojom ta kompanija upravlja, kao i da je ista kompanija prošlog meseca pretrpela eksploziju u drugom postrojenju.

Agencija Rojters nije odmah uspela da dobije komentar kompanije EMCO. Kompaniju EMCO vodi bugarski trgovac oružjem Emilian Gebrev, čija su postrojenja, prema tvrdnjama bugarskih tužilaca, u prošlosti bila meta napada ruskih operativaca.

Bugarska je 2024. godine izdala nalog za hapšenje šestorice ruskih državljana optuženih za umešanost u uništavanje skladišta oružja kompanije EMCO, u kojima se čuvala municija namenjena izvozu u Ukrajinu i Gruziju između 2011. i 2020. godine.