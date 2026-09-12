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Kineski predsednik Si Đinping je 12. septembra popodne, po lokalnom vremenu, prisustvovao prvoj fazi 18. samita BRIKS-a u Nju Delhiju.

Si Đinping je tom prilikom održao važan govor pod naslovom „Preuzimanje odgovornosti našeg vremena i postajanje pionirom“. Si je ukazao da se ove godine navršava 20 godina saradnje zemalja BRIKS-a. Tokom proteklih 20 godina, mehanizam saradnje BRIKS-a kontinuirano se razvijao i jačao, ispoljavajući snažnu vitalnost i dinamiku, te je postao jedna od najuticajnijih platformi za saradnju zemalja u razvoju i tržišta u usponu u današnjem svetu.

To je 20 godina samostalnosti i samopouzdanja. Zemlje BRIKS-a aktivno su istraživale razvojne puteve koji odgovaraju njihovim nacionalnim okolnostima i postale su primer zajedničkog oslanjanja na sopstvene snage i jačanja zemalja u razvoju i tržišta u usponu. To je 20 godina zajedničkog suočavanja sa izazovima. Zemlje BRIKS-a zajednički su se suočavale sa izazovima poput međunarodne finansijske krize, pandemije kovida 19 i klimatskih promena, odlučno štitile zajedničke interese Globalnog juga i pružile svetu stabilnost i pozitivnu energiju. To je 20 godina plodonosnih rezultata. Zemlje BRIKS-a ostvarile su istorijsko proširenje, uspostavile sveobuhvatnu i višeslojnu strukturu saradnje i ušle u novu fazu kvalitetnog razvoja velike saradnje BRIKS-a. Si Đinping je istakao da se danas ubrzano odvijaju duboke promene kakve nisu viđene tokom jednog veka, da Globalni jug nezaustavljivo jača i da je multipolarizacija sveta nezaustavljiva. Istovremeno, ponovo jačaju tokovi unilateralizma i politike sile, a multilateralizam i međunarodni poredak suočavaju se sa ozbiljnim pritiscima, dok se „deficit mira“, „deficit razvoja“, „deficit bezbednosti“ i „deficit upravljanja“ neprestano produbljuju.

Zemlje BRIKS-a treba odlučno da stanu na pravu stranu istorije, da budu predvodnici epohe, da usmeravaju međunarodni poredak ka pravednijem i racionalnijem pravcu i da zajednički rade na izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo. Prvo, one treba da budu predvodnici u unapređenju inovativnog razvoja. Potrebno je čvrsto držati inicijativu u sopstvenim rukama, ojačati saradnju u oblasti veštačke inteligencije, podsticati otvoreni kod, otvorenost i deljenje rezultata saradnje, te podizati praktičnu saradnju na nove nivoe i usmeravati je ka kvalitetnijem razvoju. Kina pozdravlja aktivno učešće svih zemalja BRIKS-a u Svetskoj organizaciji za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Kina je predložila inicijativu BRIKS-a za osnaživanje nove industrijalizacije veštačkom inteligencijom i spremna je da sa svim stranama zajednički stvara još više rezultata u istraživanju, razvoju i primeni, kao i da produbljuje saradnju u industrijskim i lancima snabdevanja. Drugo, zemlje BRIKS-a treba da budu predvodnice u očuvanju mira i stabilnosti. Potrebno je zastupati koncept bezbednosti koji je zajednički, sveobuhvatan, kooperativan i održiv, suprotstavljati se mentalitetu Hladnog rata i blokovskoj konfrontaciji, protiviti se narušavanju suvereniteta drugih zemalja i mešanju u njihove unutrašnje poslove, konstruktivno učestvovati u rešavanju žarišnih pitanja i dati jedinstven doprinos BRIKS-a pronalaženju rešenja koja istovremeno otklanjaju uzroke i posledice problema. Kina je spremna da zajedno sa članicama BRIKS-a pruži odgovarajući doprinos ostvarivanju mira i spokojstva na Bliskom istoku i u regionu Persijskog zaliva. Treće, zemlje BRIKS-a treba da budu predvodnice u podsticanju uzajamnog učenja među civilizacijama. Potrebno je promovisati zajedničke vrednosti čovečanstva, zagovarati razmenu i uzajamno učenje među civilizacijama, kao i skladan suživot. Potrebno je uspešno organizovati Forum humanističke razmene zemalja BRIKS-a, razmenjivati iskustva u upravljanju državom i unapređivanju njenog razvoja i akumulirati pozitivnu energiju za stabilan razvoj odnosa među državama. Treba produbiti saradnju u oblastima kulture, turizma, obrazovanja i drugim oblastima, ojačati razmenu mladih i podsticati češće kontakte među narodima, kako bi se ljudi bolje upoznavali i zbližavali.

Četvrto, treba zemlje BIRKS-a da budu predvodnice u reformi i unapređenju globalnog upravljanja. Potrebno je pratiti opšti trend demokratizacije međunarodnih odnosa, podsticati izgradnju pravednijeg i racionalnijeg sistema globalnog upravljanja i štititi autoritet Ujedinjenih nacija. Potrebno je podržavati multilateralni trgovinski sistem sa Svetskom trgovinskom organizacijom u njegovom središtu i suprotstaviti se svim oblicima protekcionističkih mera. Treba predvoditi globalno upravljanje novim oblastima, kao što su sajber prostor, svemir i duboko more, i povećati pravo glasa zemalja Globalnog juga u međunarodnim poslovima. Si Đinping je istakao da su tokom 20 godina prolaska kroz uspone i padove jedinstvo i saradnja uvek predstavljali izvor snage razvoja BRIKS-a. Potrebno je istrajati u iskrenom ophođenju, tražiti ono što je zajedničko uz uvažavanje razlika, poštovati ključne interese jednih i drugih, unapređivati međusobno razumevanje kroz komunikaciju i dijalog i na odgovarajući način rešavati protivrečnosti i neslaganja, kako bi se obezbedio stabilan i dugoročan razvoj saradnje BRIKS-a. Kina će sledeće godine preuzeti predsedavanje BRIKS-om i biće domaćin 19. sastanka lidera zemalja BRIKS-a. Kina je spremna da zajedno sa svim stranama izgradi konsenzus, otvori put ka budućnosti, započne treću „zlatnu deceniju“ saradnje BRIKS-a i zajednički stvori svetlu perspektivu prosperiteta i napretka. Pripremio: Luo Ći