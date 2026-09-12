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Veliki požar izbio je tokom noći u migrantskom kampu u Seuti, španskoj enklavi na severu Afrike, zbog čega su desetine ljudi morale da beže pred vatrom koja je zahvatila improvizovani smeštaj.

Požar je izbio u industrijskoj zoni u kojoj borave brojni migranti koji su tokom leta prešli na teritoriju pod kontrolom Španije. Na snimcima sa lica mesta vide se ljudi koji trče iz kampa dok se iznad njega uzdižu veliki stubovi gustog dima.

Prema navodima lokalnih medija, u požaru su uništena 42 šatora.

Vatrogasna služba saopštila je da je prve prijave o požaru dobila nešto posle ponoći. Hitne službe odmah su upućene na lice mesta, gde su zatekle migrante kako napuštaju improvizovana skloništa pred vatrenom stihijom.

Vatrogasci se skoro dva sata borili sa požarom

Vatrogascima je bilo potrebno gotovo dva sata da se izbore sa požarom. Tačan uzrok još nije utvrđen i istraga je u toku, ali vlasti za sada veruju da je vatra izbila slučajno.

Incident se dogodio nakon velikog migrantskog talasa u julu, kada je, prema navodima iz teksta, više od 70.000 ljudi ilegalno prešlo granicu i ušlo u Seutu.

Većina muškaraca koji su tada prešli granicu u međuvremenu se vratila u Maroko, ali vlasti procenjuju da se čak 7.000 njih nije vratilo.

U Seuti se u međuvremenu beleže izveštaji o nasilju, uključujući napade na pripadnike vojske i desetine prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja.

Predsednik regionalne vlade Seute Huan Hesus Vivas zatražio je u utorak veću pomoć Evropske unije zbog sve težeg stanja u enklavi.

"Grad je potpuno drugačiji nego što je bio pre ovog događaja. Stanovnici Seute izgubili su radost, a njihov način života potpuno je poremećen", rekao je Vivas.

"Seuta je trenutno ekspres-lonac koji može da eksplodira svakog trenutka. Ovo stanje je neodrživo", upozorio je on.

Obaveštajci navodno upozorili na masovni prelazak

Istovremeno su objavljeni dokumenti koji, prema navodima iz teksta, pokazuju da su španske obaveštajne službe dan pre masovnog prelaska granice upozoravale na pozive koji su se širili društvenim mrežama.

Španski premijer Pedro Sančez ranije je tvrdio da razmere prelaska granice nije bilo moguće predvideti, dok opozicione stranke tvrde da dokumenti pokazuju da je vlada obmanula javnost.

1/6 Vidi galeriju Pedro Sančez, premijer Španije Foto: J. J. Guillen/EFE, EPA-EFE/Chema Moya, Profimedia

Prema tim navodima, španska Nacionalna obaveštajna služba (CNI) upozorila je vlasti Maroka i Seute, kao i policiju i predstavnike centralne vlade u enklavi.

U izveštaju je navedeno da su grupe na društvenim mrežama, koje su dosezale oko 180.000 ljudi, pozivale migrante da narednog dana pokušaju da pređu granicu.

"Ko god želi da pređe, poslednja prilika je na Dan prestola, 30. jula, u osam sati. Vlasti će biti zauzete proslavama i paradama", glasila je jedna od poruka.

Prema navodima iz teksta, najmanje 100 ljudi poginulo je tokom masovnog prelaska granice.