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Sjedinjene Američke Države imale su 11. septembra 2001. godine jednu od najmoćnijih vazduhoplovnih sila na svetu, ali je u trenutku najvećeg terorističkog napada na američkom tlu samo 14 lovaca bilo u neposrednoj borbenoj pripravnosti za zaštitu vazdušnog prostora kontinentalnog dela zemlje.

Još dramatičnije, kada su dva F-15 konačno poslata u vazduh zbog otetog aviona koji se približavao Njujorku, američka protivvazdušna odbrana nije znala gde da ih pošalje.

Prema zvaničnom izveštaju Komisije za 11. septembar, Komanda vazdušno-kosmičke odbrane Severne Amerike (NORAD) imala je tada samo sedam lokacija širom SAD na kojima su po dva lovca bila u stanju pripravnosti. Za čitav severoistok zemlje, gde su se nalazila sva četiri oteta aviona, NEADS, severoistočni sektor NORAD-a, mogao je neposredno da računa na samo dva para spremnih lovaca: dva F-15 u bazi Otis u Masačusetsu i dva F-16 u bazi Langli u Virdžiniji.

Ostali vojni avioni nisu bili u režimu neposredne pripravnosti i bilo je potrebno vreme da budu naoružani, pripremljeni i da se organizuju posade.

"Ne znam gde šaljem ove momke"

Prvi oteti avion, American Airlines let 11, prestao je normalno da komunicira sa kontrolom leta u 8.13 FAA je tek u 8.38 obavestila NEADS da je avion otet.

Dva F-15 iz baze Otis, udaljene oko 246 kilometara od Njujorka, stavljena su u pripravnost, a naređenje za njihovo poletanje izdato je u 8.46.

Problem je bio što NORAD nije znao gde se oteti avion nalazi.

Otmičari su isključili njegov transponder, zbog čega su vojni kontrolori morali da pokušaju da ga pronađu među primarnim radarskim odrazima. Oficir koji je usmeravao lovce tražio je od kolega konkretne podatke, navodeći da ne zna gde ih šalje i da mu je potreban pravac i odredište.

Gotovo istovremeno, u 8.46, American 11 udario je u Severnu kulu Svetskog trgovinskog centra.

F-15 su poleteli tek u 8.53. Pošto i dalje nisu imali metu koju bi presreli, usmereni su prema vojnom vazdušnom prostoru iznad Atlantika, kod Long Ajlenda, gde su kasnije dobili instrukciju da čekaju.

Razlog za takav haos ležao je i u načinu na koji je američka vazdušna odbrana bila organizovana posle Hladnog rata.

NORAD je prvenstveno bio pripremljen za pretnju koja dolazi spolja, odnosno za neprijateljske avione koji prilaze teritoriji SAD. Broj baza sa lovcima u stalnoj pripravnosti značajno je smanjen nakon raspada Sovjetskog Saveza.

Komisija za 11. septembar navela je da NORAD pre napada nije prepoznao pretnju u kojoj bi teroristi oteli komercijalni avion već unutar SAD i potom ga koristili kao navođenu raketu.

Drugi avion je već jurio prema Menhetnu

Dok su vojni kontrolori pokušavali da shvate šta se dogodilo sa prvim avionom, United Airlines let 175 već je bio otet.

U 8.47, samo nekoliko desetina sekundi nakon udara u Severnu kulu, avion je promenio kod transpondera i počeo da odstupa od planirane rute.

Međutim, pažnja kontrolora bila je usmerena upravo na potragu za American 11. Civilna kontrola leta postepeno je shvatila da postoji još jedan problematičan avion, ali ključna informacija nije dovoljno brzo stigla do vojske.

Prema Komisiji za 11. septembar, prvi podatak koji je NORAD dobio o otmici Uniteda 175 stigao je telefonskim pozivom njujorške kontrole leta NEADS-u u 9.03.

Bilo je već kasno.

United 175 udario je u Južnu kulu u 9.03 i 11 sekundi. Drugim rečima, američka protivvazdušna odbrana praktično je saznala za drugi oteti avion u trenutku kada je on već udarao u Svetski trgovinski centar.

F-15 iz Otisa tada su i dalje bili daleko od Menhetna. Zvanična istorija američke mornarice navodi da su u trenutku drugog udara bili oko 70 milja, odnosno približno 110 kilometara od Njujorka.

Lovci konačno stižu iznad Njujorka

Tek nakon drugog udara postalo je nedvosmisleno jasno da SAD nisu suočene sa jednom otmicom ili avionskom nesrećom, već sa koordinisanim napadom.

Jedan od komandanata NEADS-a tada je zaključio da lovce treba poslati direktno iznad Menhetna jer niko nije znao da li postoji još otetih aviona.

FAA je očistila vazdušni prostor, a F-15 su u 9.13 napustili zonu čekanja i krenuli direktno prema Njujorku. U tom trenutku bili su oko 185 kilometara od grada.

Iznad Njujorka stigli su u 9.25 i uspostavili borbenu vazdušnu patrolu.

Foto: Printskrin Youtube

Bilo je to skoro 39 minuta nakon udara prvog aviona i više od 20 minuta nakon što je drugi avion pogodio Južnu kulu.

Situacija tog jutra pokazala je da problem nije bio u tome što SAD nisu posedovale dovoljno borbenih aviona. Američka vojska raspolagala je ogromnim vazduhoplovnim kapacitetima.

Problem je bio u sistemu napravljenom za potpuno drugačiji rat.

Samo 14 lovaca bilo je raspoređeno u sedam baza u neposrednoj pripravnosti za odbranu kontinentalnog vazdušnog prostora. Na severoistoku su neposredno bila dostupna četiri, a kada je prvi par konačno poleteo, vojni kontrolori nisu imali ni pouzdanu lokaciju aviona koji je trebalo da presretnu.

Najviše upozorenja koje je NORAD tog jutra dobio za bilo koji od četiri oteta aviona bilo je svega devet minuta, i to za American 11. Za United 175 vojska nije dobila pravovremeno upozorenje pre udara.

Haos se nastavio i nakon uništenja obe kule. Kada su kasnije F-16 iz baze Langli poslati prema Vašingtonu, NORAD je još neko vreme postupao na osnovu pogrešne informacije da je American 11, avion koji je gotovo 40 minuta ranije već udario u Severnu kulu, možda i dalje u vazduhu i da leti prema prestonici.

Tek u 9.34 NEADS je, praktično slučajno tokom razgovora sa kontrolom leta u Vašingtonu, prvi put saznao da je nestao i American Airlines let 77.