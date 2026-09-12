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Ovo nije samo poraz vladajuće koalicije, već i direktan, najteži udarac za lidera Hrišćansko-demokratske unije, Fridriha Merca.

Nemačka stranka AfD podnela je krivičnu prijavu protiv Merca, koji je tokom govora u parlamentu optužio tu antiimigracionu stranku za sprovođenje "etničkog čišćenja".

1/6 Vidi galeriju Protest protiv Alternative za Nemačku (AfD) u Berlinu Foto: Stefan Boness/Ipon / Sipa Press / Profimedia

Gosti vikend izdanja emisije "Puls Srbije" kod voditeljke Krune Une Mitrović, a koji su analizirali političku situaciju u Nemačkoj i odraz nje u Evropi bili su Boško Jakšić, novinar, Robert Čoban, direktor "Color Press" grupe i Branimir Đokić, spoljnopolitički analitičar.

Uprkos svim manipulacijama naroda, AfD je uspeo da ostvari 44% glasova, takav rezultat stručnjaci nazivaju "zemljotresom" jer su glasovi gotovo udvostručeni, a Čoban je analizirao koje okolnosti su doprinele ovakvoj situaciji.

- Društvene okolnosti u istočnoj Nemačkoj su omogućili da se tako nešto dogodi. AfD će prvi put posle Drugog svetskog rata uspeti da oformi vladu u jednoj pokrajini zemlje. To se do sada nije desilo, videćemo da li će uspeti da privuku većinu. Tramp je očekivano pozdravio njihovu pobedu i, ukoliko druga strana ne odgovori na dobar način, ovo će se desiti i u drugim pokrajinama - započeo je Čoban.

Iz AfD-a navode da njihove odluke nisu ekstrmene i da traže samo ono što je normalno, a to su sigurne granice, vraćanje ilegalno useljenih migranata svojim kućama, državljanstvo u skladu sa poreklom i brak kao zajednica muškarca i žene, pa je Jakšić izneo komentar za Kurir:

04:16 AfD SLAVI, MERC NA UDARU! Stručnjaci analiziraju: Da li Nemačka menja politički kurs? Izvor: Kurir televizija

- Kada je AfD stvorena 2013. ona je počela sa umerenom desnom platformom, a pojavila se kao alternativa malo desnija hrišćanskim demokratama koji su redovno na vlasti u Nemačkoj. Vremenom su se ekstremizovali, a naročito tokom perioda migrantske krize koja je nastupila 2015. godine. Obeležja AfD su apsolutno insistiranje na etničkom, verskom i seksaulnom identitetu. Vidimo da je Vajdal, potpredsednica AfD tokom dijaloga sa Mercom izjavila da Nemačka mora da se oslobodi muslimanske plemenske kulture. To zvuči rasistički i vraća nas u tridesete godine prošlog veka - rekao je Jakšić.

Đokić je analizirao da li je pobeda AfD posledica protesta birača protiv trenutne vlasti ili je ovo trajna ideološka promena biračkog tela u Nemačkoj:

- Objektivno, Saksonija je mala, ima dva miliona stanovnika, to je jedna od 16 pokrajina. Ipak, i dalje AfD nije dostigla nivo da dođe na vlast, a izbori za parlament su za tri godine. Pitanje migranata jeste centralno pitanje politike u EU, uz pitanje odnosa sa Rusijom. Štagod pričao AfD od tog posla nema ništa. Pojedinci iz te partije čak imaju surpuge koje su migranti, eto koliko su cinični. Nemačkoj treba ogroman broj radnika do kraja naredne decenije, a ako uz to proteraju migrante, ko će onda da im radi? Te priče dok dođu na vlast je jedno, a drugo je kada sedneš na stolicu i budeš odgovoran za te stvari. Vidimo da ni Tramp nije realizovao sve što je obećao.

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Kurir.rs

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