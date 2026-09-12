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Ovo je novi udarac za saudijsku vladu, nakon što su Huti, koje podržava Iran, zauzeli strateške položaje duž Crvenog mora i približili se situaciji da kontrolišu moreuz Bab el Mandeb.

Saudijsko ministarstvo energetike potvrdilo je u saopštenju objavljenom na svom sajtu u petak da je naftovod napadnut i da je "iz predostrožnosti obustavljen njegov rad".

Dvojica američkih zvaničnika upoznata sa slučajem ranije su rekla da je sistem naftovoda u Saudijskoj Arabiji pogođen projektilima u četvrtak. Preliminarna analiza pokazala je da su pogođene pumpne stanice koje se nalaze uz sam naftovod, rekao je jedan od američkih zvaničnika.

1/5 Vidi galeriju Crni dim u Saudijskoj Arabiji iznad naftovoda posle napada dronovima iz Iraka Foto: Handout / AFP / Profimedia

Satelitski snimak napravljen u petak navodno pokazuje veliku štetu od požara na jednoj pumpnoj stanici, dok je na snimku druge stanice, napravljenom u četvrtak, prikazan manji požar iz kojeg se širio gust, crni dim.

Za sada nije jasno ko je odgovoran za napade niti da li su oštećeni delovi samog naftovoda.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da iza napada na Saudijsku Arabiju, koji je doveo do zatvaranja naftovoda, najverovatnije stoji Iran. Na pitanje novinara o incidentu tokom poseteIrskoj, Tramp je rekao:

- Mislim da jesu, verovatno jesu - rekao je Tramp novinarima u Dablinu.

Odgovarajući na pitanje o novim bezbednosnim strahovanjima u Saudijskoj Arabiji nakon zatvaranja naftovoda, kao i o tome da li bi mogao da pomogne u omogućavanju prolaska pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, Tramp je rekao da će "sve biti u redu".

Saudijska Arabija Foto: Handout / AFP / Profimedia

Saudijsko ministarstvo spoljnih poslova kasnije je objavilo saopštenje u kojem osuđuje "napad na naftovod Istok-Zapad u oblastima Rijada i Medine, koji je izveden pomoću nekoliko dronova koji su došli iz Iraka, a u kojem je bilo povređenih i pričinjena je određena šteta koja se trenutno sanira".

U saopštenju se navodi da Saudijska Arabija u ovom trenutku neće odgovarati, kako bi iračkoj vladi ostavila prostor da reaguje.

Napad i napredovanje Huta pokazuju da su naftna bogatstva Saudijske Arabije, kao i njena sposobnost da ih izvozi, sve više ugroženi dok rat sa Iranom traje. Za sada nije poznato koliko će vremena biti potrebno za popravku oštećenja na sistemu naftovoda, rekli su izvori.

Ministarstvo energetike saopštilo je da je naftovod u četvrtak bio "meta više napada", u kojima je "povređeno nekoliko ljudi". Dodaje se da timovi "preduzimaju neophodne mere kako bi obezbedili naftovod i procenili njegovu bezbednost".

Iračka vlada kasnije je u petak osudila napade, saopštivši da je naredila hitnu istragu o odgovornima i da neće dozvoliti da se njegova teritorija ili vazdušni prostor koriste za napade.

- Iračka vlada osuđuje napade usmerene protiv bratske Kraljevine Saudijske Arabije i potvrđuje da odbacuje svaki napad kojim se ugrožavaju bezbednost i stabilnost Kraljevine ili narušavaju duboko ukorenjeni bratski odnosi između dve zemlje - navodi se u saopštenju koje je prenela državna novinska agencija INA.

U subotu su iračke bezbednosne vlasti saopštile da je zemlja, iz predostrožnosti zbog nedavnih događaja, zatvorila nekoliko graničnih prelaza.

Cene nafte ove nedelje premašile su 100 dolara po barelu usled velikih oscilacija izazvanih događajima na Bliskom istoku.

Saudijski naftni gigant Aramko nije odgovorio na zahtev za komentar. Stejt department i Bela kuća takođe nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar, dok je američka Centralna komanda odbila da komentariše incident.

Dim vidljiv iz satelita Foto: Handout / AFP / Profimedia

Iako izvor napada nije jasan, proiranske militantne grupe u Iraku su i ranije koristile dronove za napade na Saudijsku Arabiju, prema rečima Benama Bena Taleblua, višeg direktora programa za Iran u Fondaciji za odbranu demokratije (FDD).

On smatra da su to možda učinile i ovog puta, u okviru šire iranske strategije korišćenja saveznika i posredničkih grupa kako bi se arapske zemlje podstakle da odbace prisustvo američkih snaga u regionu.

Krajem jula, saudijski ministar odbrane, Halid bin Salman sastao se u Vašingtonu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i potpredsednikom Džej Di Vensom kako bi ih upoznao sa procenama Kraljevine o američkom ratu sa Iranom.

Izvori su tada rekli za CNN da Saudijska Arabija smatra da bi Iran pokušao da stvori polugu za pritisak eskalacijom sukoba i da bi u tome pokušao da iskoristi preostale saveznike, odnosno šiitske milicije u Iraku i Hute.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Sateliti su u četvrtak registrovali devet velikih požara u blizini saudijskog naftovoda Istok-Zapad, mada je izgledalo da lokacije najmanje šest požara odgovaraju "bakljama", odnosno mestima na kojima se nafta i gas mogu spaljivati u slučaju vanredne situacije.

Naftovod je postao od ključnog značaja za Saudijsku Arabiju od početka rata SAD i Irana. Kraljevina je preusmerila oko pet miliona barela nafte dnevno, koji bi inače bili namenjeni tankerima u Persijskom zalivu, pošto je Iran praktično zatvorio Ormuski moreuz.

Umesto toga, nafta se kroz naftovod Istok-Zapad transportuje do luke Janbu na Crvenom moru.

Pošto su borci Huta najavili da će napasti sve saudijske brodove koji pokušaju da prođu kroz Bab el Mandeb iz Crvenog mora, i taj pravac izvoza saudijske nafte mogao bi da bude ugrožen.

Američki zvaničnici i stručnjaci ocenjuju da bi popravka pumpnih stanica mogla da bude znatno jednostavnija od saniranja ozbiljne štete na samom naftovodu.