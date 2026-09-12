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Od petka posle podne nema ni traga Veroniki F. Četrnaestogodišnjakinja je poslednji put viđena 11. septembra oko 17 časova u blizini ulice Fric-Tridelfic-Veg u Rostoku. Policija od subote i javno traga za devojčicom.

U potragu je već uključen i policijski pas tragač. Veronika je u trenutku nestanka zajedno sa majkom bila smeštena u ustanovi za majke i decu.

Devojčica je u trenutku nestanka nosila kućne papuče.

Nestala devojčica visoka je oko 1,50 metara i ima dugu, tamnu kosu. Pažnju privlači i odeća koju je nosila kada je nestala: crnu haljinu, crni džemper, bele čarape i kućne papuče.