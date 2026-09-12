NESTALA VERONIKA U BEČU Poslednji put viđena u kućnim papučama, a od petka joj se gubi svaki trag, policija moli građane za pomoć
- Policija od subote traga za devojčicom i uključila je i psa tragača.
- Građani se mole da prijave svaku informaciju o njenom kretanju ili mestu gde bi mogla da bude.
Od petka posle podne nema ni traga Veroniki F. Četrnaestogodišnjakinja je poslednji put viđena 11. septembra oko 17 časova u blizini ulice Fric-Tridelfic-Veg u Rostoku. Policija od subote i javno traga za devojčicom.
U potragu je već uključen i policijski pas tragač. Veronika je u trenutku nestanka zajedno sa majkom bila smeštena u ustanovi za majke i decu.
Devojčica je u trenutku nestanka nosila kućne papuče.
Nestala devojčica visoka je oko 1,50 metara i ima dugu, tamnu kosu. Pažnju privlači i odeća koju je nosila kada je nestala: crnu haljinu, crni džemper, bele čarape i kućne papuče.
Istražitelji sada mole građane za pomoć u potrazi. Svi koji su videli Veroniku ili imaju informacije o tome gde se nalazi pozvani su da se jave policiji.
(Kurir.rs/Heute)