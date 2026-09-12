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Dve osobe poginule su danas kada se laki avion Cessna 172 srušio u republici Tatarstan, u Rusiji, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

Nesreća se dogodila u selu Šemordan u Sabinskom okrugu, gde je avion pao u dvorište privatne kuće. Prema prvim informacijama, na zemlji nije bilo povređenih, niti su objekti oštećeni.

U avionu su se nalazile dve osobe i obe su poginule. Ruski mediji navode da su žrtve pilot-instruktor i pitomac vazduhoplovnog centra, odnosno da se avion nalazio na trenažnom letu.

Istražuju uzrok pada aviona

Ruske vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile šta je dovelo do pada Cessne. Istražitelji, prema dosadašnjim informacijama, razmatraju dve glavne mogućnosti - grešku pilota i tehnički kvar letelice. Pokrenut je i krivični postupak zbog sumnje na kršenje pravila bezbednosti vazdušnog saobraćaja.

Pojedini ruski mediji i Telegram kanali navode da je avion neposredno pre pada mogao da zakači televizijski toranj, ali ta informacija za sada nije zvanično potvrđena.