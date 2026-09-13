Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinski ministar odbrane Jevhen Hmara sastao se sa američkim senatorima Tomom Tilisom, Džonom Kertisom i Alanom Armstrongom i predao američkim partnerima spisak potreba Ukrajine za suprotstavljanje ruskoj agresiji.

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane saopštilo je ovo u izjavi koju je preneo Ukrinform.

Strane su razgovarale o situaciji na bojnom polju, ključnim pretnjama iz Rusije, potrebama Ukrajine u oblasti protivvazdušne odbrane i podršci ukrajinskim odbrambenim snagama.

Hmara je zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama na izuzetno važnoj podršci Ukrajini, uključujući pomoć u isporuci ključnog naoružanja kroz mehanizme Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) i JUMPSTART.

Američka podrška pomaže u spasavanju života Ukrajinaca i jačanju ukrajinskih snaga, rekao je Hmara.

1/6 Vidi galeriju Jevhen Hmara, novi ukrajinski ministar odbrane Foto: Ukrainian Presidential Press Off, Roman PILIPEY / AFP / Profimedia, Jane Barlow/Pool PA

Ministar odbrane detaljno je upoznao senatore sa situacijom na bojnom polju i pretnjama iz Rusije.

"Neprijatelj pojačava napade na civilne objekte, povećava proizvodnju balističkih raketa i dronova na mlazni pogon, a takođe napada brodove koji podržavaju ukrajinski izvoz žitarica", saopštilo je ministarstvo.

Hmara je naglasio da "Rusija može biti zaustavljena samo silom".

"Da bi se to postiglo, važno je nastaviti podršku odbrambenim snagama i obezbediti Ukrajini sredstva za zaštitu stanovništva i uništavanje ruskog vojnog potencijala."

Ukrajinska strana predala je konkretan spisak potreba za suprotstavljanje ruskoj agresiji, uključujući potrebe u oblasti protivvazdušne odbrane, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo odbrane.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Na sastanku je bilo reči i o tome kako bi iskustvo Ukrajine moglo da doprinese jačanju Sjedinjenih Američkih Država i drugih saveznika. Ukrajinska strana predstavila je oblasti i projekte koji bi mogli da pomognu partnerima da se pripreme za savremene pretnje.