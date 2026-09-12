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Starija sestra kralja Haralda, princeza Astrid, preminula je u 94. godini, samo dva dana nakon što je prisustvovala sahrani pokojnog norveškog kralja.

U saopštenju palate navodi se: "Njegovo veličanstvo kralj je sa velikom tugom primio vest da je princeza Astrid preminula."

Zastave na kraljevskoj palati biće spuštene na pola koplja u znak sećanja na pokojnu princezu, saopštio je kralj Hakon.

Vest o njenoj smrti stigla je samo dva dana nakon što je princeza Astrid prisustvovala sahrani svog pokojnog brata.

Sedeći u prepunoj katedrali u Oslu, oprostila se od mlađeg brata i zahvalila mu za "sve što smo imali zajedno".

Fotografisana je i kako sedi pored prozora u palati i posmatra more cveća i ožalošćene Norvežane.

Kralj Harald preminuo krajem avgusta

Kralj Harald bio je najstariji živući monarh u Evropi i nalazio se na prestolu od 1991. godine, ali je u avgustu otišao na kraljevsko "bolovanje" nakon što se razboleo od poremećaja krvi.

Preminuo je 28. avgusta u 89. godini.

Palata je potom potvrdila njegovog sina kao kralja Hakona VIII, nakon što je prethodno obavljao dužnost regenta dok je Harald bio na bolovanju.

Odajući počast pokojnoj tetki, kralj Hakon opisao je princezu kao "posvećenu" osobu "zaraznog duha".

"Već sa 22 godine morala je da preuzme ulogu prve dame kada je preminula moja baka, prestolonaslednica Marta", navodi se u njegovom saopštenju.

"U svom radu princeza Astrid uvek je bila posebno posvećena brizi i uključivanju najranjivijih u društvu."

Kralj Hakon istakao je i njenu neprekidnu podršku kralju Haraldu i čitavoj porodici.

"Mnogo smo naučili od nje i nije se plašila da kaže šta misli. Njena smrt je veliki gubitak za nas. Nedostajaće nam", rekao je.

Tokom života služila četvorici kraljeva

U svom poslednjem zvaničnom angažmanu za kraljevsku kuću, princeza Astrid je u maju posetila organizaciju Dyslexia Norway povodom obeležavanja njenog 50. jubileja u Oslu.

Princeza Astrid je tokom života služila četvorici kraljeva.

Najpre svom dedi, kralju Hakonu, zatim ocu, kralju Olavu, mlađem bratu kralju Haraldu i na kraju svom nećaku, kralju Hakonu VIII.

Kralj Harald ranije je svoju sestru opisao kao "bezgranično odanu".

Pre smrti, kralj Harald se formalno nalazio i u liniji nasledstva britanskog prestola.

Bio je praunuk Edvarda VII, a među njegovim kumovima bili su kraljica Meri i njen sin Džordž VI, baka i otac pokojne kraljice Elizabete II.

Kralj Čarls se emotivno oprostio od Haralda

Nakon vesti o smrti svog rođaka, kralj Čarls odao je emotivnu počast Haraldu.

"Sa najdubljom tugom moja supruga i ja primili smo vest o smrti mog dragog rođaka, norveškog kralja Haralda V", naveo je kralj u saopštenju Bakingemske palate.

1/9 Vidi galeriju Kralj Čarls Treći i predsednik SAD Donald Tramp u Beloj kući Foto: CRAIG HUDSON / POOL/THE WASHINGTON POST POOL, Alex Brandon/AP

"Kralj Harald je 35 godina služio svom narodu sa nepokolebljivom posvećenošću, vodeći Norvešku kroz vremena velikih promena sa toplinom i poniznošću."

"Dok Norveška oplakuje gubitak tako velike ličnosti, cela moja porodica pridružuje se sećanju na veoma voljenog rođaka i prijatelja, čija su dobrota, saosećanje i duboki osećaj dužnosti odjekivali preko mora i kroz decenije."

Kralj Harald bio je gotovo 60 godina u braku sa kraljicom Sonjom, a kraljevski par je nastojao da ostvari bliži odnos i sa javnošću i sa medijima.