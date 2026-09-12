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Petnaestogodišnji dečak preživeo je oko dva dana na prevrnutom čamcu u Beringovom moru kod Aljaske, nakon što je izgubio starijeg brata, a potom i rođaka kada se njihovo plovilo prevrnulo.

Trojica su u petak ujutru isplovila u ribolov na iverak, ali je američka Obalska straža pokrenula potragu nakon što se u nedelju nisu vratili u Savungu, malo selo na severu ostrva Sent Lorens.

Dereka Parkera Agnangu spasao je ribarski brod u blizini ostrva na Aljasci. Pronađen je u ponedeljak oko 10.30, rekao je pripadnik Obalske straže Nejtan Bišop.

Pronađena su i tela njegovog rođaka i brata.

Rođak se takođe držao za prevrnuti čamac, ali je preminuo pre nego što su spasioci stigli, ispričao je Agnanga.

Dva dana proveo na prevrnutom čamcu

Snimak spasavanja prikazuje tinejdžera u jarkožutoj jakni kako kleči na prevrnutom čamcu. Posada ribarskog broda bacila mu je konopac i privukla plovilo dovoljno blizu da ga izvuku pomoću korpe za spasavanje.

Tinejdžer se u mraku držao za čamac, dok je temperatura vode bila oko 10 stepeni Celzijusa, rekao je kapetan ribarskog broda koji mu je pritekao u pomoć.

"To je jedan veoma izdržljiv klinac", rekao je kapetan broda Northwest Explorer Adam Vajt za KTUU-TV iz Enkoridža.

"Dok su mu zubi cvokotali, rekao je da mu je brat još ispod čamca", ispričao je Vajt.

Agnanga mu je takođe rekao da je njegov rođak "nestao" prethodne noći.

Avioni i helikopteri Obalske straže počeli su da tragaju za čamcem u ponedeljak ujutru, nakon što su članovi porodice prethodne večeri prijavili nestanak trojice muškaraca.

Njihov čamac prevrnuo se u subotu uveče daleko na otvorenom moru, prema informacijama koje je dobila Kolen Voker, tetka dvojice braće.

Trebalo je da se njih trojica vrate oko tri sata ujutru u nedelju, saopštila je Obalska straža.

Iz vazduha uočili tinejdžera

Obalska straža saopštila je da je jedna od njenih vazdušnih posada u ponedeljak ujutru uočila dečaka i izbacila splav i zalihe, pre nego što je kontaktirala posadu broda Northwest Explorer.

Agnangina majka Vina Kuloviji slušala je radio-prenos akcije spasavanja u ponedeljak, dok su se ostali članovi porodice okupili oko telefona, ispričala je Voker.

"Svi smo plakali i skakali od sreće kada je kapetan preko radija rekao: 'Pronašli smo dete, živ je, živ je'", rekla je.

"A onda smo pitali: 'Gde su ostali?'"

Agnanga je pokazivao simptome hipotermije kada je izvučen na brod, saopštila je Obalska straža.

Posada ribarskog broda utoplila ga je ćebadima i toplim oblogama, rekao je kapetan.

Kuloviji je nakon svega govorila o olakšanju zbog spasavanja sina.

"Moj borac. Njegova priča je neverovatna. Nijednog trenutka se nije plašio", napisala je na Fejsbuku.

"Znao je da će biti dobro jer je znao da mu je stariji brat ispod čamca."

"Preživeo je uz molitvu, bez hrane i vode. Volim te, sine."

Starijeg brata gledao kao očinsku figuru

Ribolov na iverak važan je deo svakodnevnog života u selu, koje ima oko 800 stanovnika i malo mogućnosti za zaposlenje, rekla je Voker.

Agnanga je često išao u ribolov sa svojim 35-godišnjim bratom Sidnijem Kulovijijem i gledao je na njega kao na očinsku figuru otkako im je otac preminuo, dodala je.

Kulovijija, kapetana komercijalnog ribarskog broda, opisala je kao skromnog i brižnog čoveka koji je "brinuo o ljudima u selu".