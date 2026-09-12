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Ruske snage pogodile su železničke objekte u Fastivu, u Kijevskoj oblasti, i Lucku, u Ukrajini, zbog čega su evakuisani putnici iz voza i zaposleni sa svojih radnih mesta.

Kako prenosi Ukrinform, generalni direktor Ukrajinskih železnica (Ukrzaliznicja) Oleksandr Percovski saopštio je to na Fejsbuku.

"Neprijatelj ponovo napada železnicu. Za sada su zabeleženi pogoci u Lucku i Fastivu. Putnici su unapred evakuisani iz voza, a zaposleni sa svojih radnih mesta. Svi su bezbedni", rekao je Percovski.

Foto: HOGP/Ukrainian Emergency Service

Prema njegovim rečima, napad je i dalje u toku, a na nebu se nalaze rojevi dronova tipa Šahed.