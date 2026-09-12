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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski spreman je da otputuje na samit G20 i sastane se sa predsednkom Rusije Vladimirom Putinomako ruski predsednik odluči da učestvuje.

Svoju spremnost je potvrdio u intervjuu za Dojče vele.

Moskva još uvek neodlučna

Samit G20 trebalo bi da se održi u Majamiju u decembru. „Da, naravno. Moramo doći. Moramo se sastati, razgovarati i donositi odluke“, rekao je Zelenski za DV.

„Reči nisu važne. Nije važno šta ja njemu kažem ili šta on želi da kaže meni. Rezultati su važni. To je sve“.

Zelenski i Putin se nisu lično sreli od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov rekao je 12. septembra prorežimskom mediju Izvestija da Moskva još nije razgovarala o Putinovom učešću na samitu.

„Što se tiče mogućnosti da Putin ode, to pitanje još nije ni razmatrano“, rekao je Ušakov, dodajući da se pripreme za samit nastavljaju na profesionalnom nivou. Putin nije lično učestvovao na samitu G20 od 2019. godine.

Foto: Shutterstock, EPA Sergey Dolzhenko, EPA Mikhail Tereshchenko Sputnik

Američka inicijativa za pregovore

Izjava Zelenskog poklapa se sa novim diplomatskim naporima koje predvode SAD usmerenim na obnavljanje razgovora između Kijeva i Moskve. Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner posetili su Kijev početkom septembra, nakon što su prethodno bili u Moskvi.

Zelenski je za DW rekao da je Ukrajina sada u „dobroj poziciji za pregovore“ i napomenuo da Rusija i dalje trpi velike gubitke na bojnom polju sa relativno malim teritorijalnim dobicima. Takođe je rekao da je Kijev razgovarao o mogućem prekidu vatre sa američkim izaslanicima koji bi obuhvatio energetiku i žito.

Oni takav sporazum vide kao potencijalni prvi korak ka širim pregovorima. „Šta nas može dovesti do bilo kakvih pregovora? Dakle, energetika i žito. To je prvi korak. To je ono što možemo postići“, rekao je Zelenski.

Napredak ostaje neizvestan

Najnoviji diplomatski napori SAD do sada nisu uspeli da donesu nikakav konkretan napredak. Izvori upoznati sa pregovorima rekli su za Kyiv Independent da Moskva i dalje odbija da napravi bilo kakve značajne ustupke, uprkos revidiranim predlozima SAD koji pokušavaju da ožive dijalog.

Nakon sastanka u Kijevu, Zelenski je rekao da očekuje da će se rat nastaviti i tokom zime. Kremlj je saopštio da ne isključuje mogućnost novih trilateralnih razgovora u kojima učestvuju Ukrajina, Rusija i SAD, iako datum i mesto održavanja još nisu dogovoreni.