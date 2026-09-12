Slušaj vest

Veliki broj ljudi okupio se danas u centru Dablina kako bi izrazili svoje protivljenje aktuelnoj poseti američkog predsednika Donalda TrampaIrskoj, prenose britanski mediji.

Učesnici protesta su otpočeli protestnu šetnju iz Vrta sećanja, prenosi Gardijan.

Demonstranti nose transparente i zastave, uzvikujući: "Donalde Trampe, čuješ li? Ne želimo te ovde".

Donald Tramp Dablin Irska Foto: NEIL HALL/EPA

Na transparentima su istaknute poruke kao što su: "Svi te mrze", "Učinimo laganje pogrešnim ponovo", "Nema dobrodošlice za Trampa, pripadnika klase Epstin, rasiste koji omogućava genocid i poricatelja klimatskih promena", "Američka vojsko, napolje iz Irske", "Ne tiranima, ne diktatorima, ne Trampu", "Štrajk protiv klase milijardera", prenosi Skaj njuz.

Tokom sastanka sa irskim premijerom Mihalom Martinom ranije danas, Tramp je minimalizovao značaj protesta, rekavši novinarima: "Nisam video nikakve proteste".

Kurir.rs/Gardijan/Skaj njuz

Ne propustitePlaneta"VOLEO BIH DA VIDIM UJEDINJENU IRSKU" Tramp ZAPALIO izjavom u Dablinu, ODJEKNULO do Londona: "To će se na kraju dogoditi" (FOTO/VIDEO)
Donald Tramp Irska (11).jpg
PlanetaOPSADNO STANJE U DABLINU, SLETEO TRAMP! U toku je jedna od najvećih bezbednosnih OPERACIJA u istoriji Irske, vodeni topovi u pripravnosti (FOTO/VIDEO)
Donald Tramp Irska doček (465).jpg
PlanetaTRAMP NAORUŽAVA ARGENTINU ZA INVAZIJU NA FOKLANDE? STIŽU "CRNI JASTREBOVI"! Kazao da Amerika neće stati uz Britance, Mileju šalje prva 4 helikoptera "Blek hok"
fokland.jpg
PlanetaHITNO ZATVORENA GLAVNA "ŽILA KUCAVICA" Sve bukti posle NAPADA, objavljeni satelitski snimci, kulja gusti crni dim! (FOTO/VIDEO)
satelitski snimak crni dim pustinja jugoistočno od Medine saudijski naftovod Istok–Zapad (1).png
PlanetaTRAMP SE OGLASIO NA 25. GODIŠNJICU 11. SEPTEMBRA: Iran nikada neće imati nuklearno oružje
111111111111111111.jpg