Veliki broj ljudi okupio se danas u centru Dablina kako bi izrazili svoje protivljenje aktuelnoj poseti američkog predsednika Donalda Trampa Irskoj, prenose britanski mediji.

Na transparentima su istaknute poruke kao što su: "Svi te mrze", "Učinimo laganje pogrešnim ponovo", "Nema dobrodošlice za Trampa, pripadnika klase Epstin, rasiste koji omogućava genocid i poricatelja klimatskih promena", "Američka vojsko, napolje iz Irske", "Ne tiranima, ne diktatorima, ne Trampu", "Štrajk protiv klase milijardera", prenosi Skaj njuz.