IRSKA NA NOGAMA ZBOG DOLASKA TRAMPA! Protesti u Dablinu: "Donalde, ne želimo te ovde! SVI TE MRZE" (FOTO)
- Demonstranti su nosili transparente i uzvikivali poruke poput 'Ne želimo te ovde' i 'Svi te mrze".
Veliki broj ljudi okupio se danas u centru Dablina kako bi izrazili svoje protivljenje aktuelnoj poseti američkog predsednika Donalda TrampaIrskoj, prenose britanski mediji.
Učesnici protesta su otpočeli protestnu šetnju iz Vrta sećanja, prenosi Gardijan.
Demonstranti nose transparente i zastave, uzvikujući: "Donalde Trampe, čuješ li? Ne želimo te ovde".
Na transparentima su istaknute poruke kao što su: "Svi te mrze", "Učinimo laganje pogrešnim ponovo", "Nema dobrodošlice za Trampa, pripadnika klase Epstin, rasiste koji omogućava genocid i poricatelja klimatskih promena", "Američka vojsko, napolje iz Irske", "Ne tiranima, ne diktatorima, ne Trampu", "Štrajk protiv klase milijardera", prenosi Skaj njuz.
Tokom sastanka sa irskim premijerom Mihalom Martinom ranije danas, Tramp je minimalizovao značaj protesta, rekavši novinarima: "Nisam video nikakve proteste".
Kurir.rs/Gardijan/Skaj njuz