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U ruskim napadima širom Ukrajine poginulo je osam civila, dok je više desetina ljudi ranjeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Dve osobe su poginule, a jedna je ranjena kada su ruski dronovi tokom noći pogodili stambeno područje u Zaporožju, izjavio je načelnik regionalne administracije Ivan Fedorov.

U napadima na Krivi Rog poginula je jedna osoba, a tri su ranjene, naveli su lokalni zvaničnici, preneo je AP.

U Odesi i okolnom području ranjeno je 35 ljudi u napadu koji je regionalni načelnik Oleh Kiper opisao kao "masivan".

Među pogođenim objektima bila je i višespratna stambena zgrada, čiji su gornji spratovi potpuno uništeni.

U Kramatorsku su tri osobe poginule kada su dronovi pogodili automobile, dok su još dve osobe stradale u ruskom napadu na prodavnicu prehrambenih proizvoda u Žitomirskoj oblasti.

Ukrajinske vlasti saopštile su da su ruski napadi poslednjih dana usmereni i na energetsku infrastrukturu, uoči zime.

Kako se navodi, ruske snage u vazdušnim napadima koriste balističke rakete i dronove na mlazni pogon, nastojeći da probiju ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

1/7 Vidi galeriju Ukrajina rat u Ukrajini Kijev Foto: Dan Bashakov/AP

Rusija lansirala više od 400 dronova

Rusija je danas tokom dana lansirala 410 bespilotnih letelica na Ukrajinu, saopštilo je Vazduhoplovstvo Oružanih snaga te zemlje i dodalo da je većina oborena.

Naveli su da su oborili 336 letelica, a da je 21 uspela da pogodi metu. ;"Tokom dana 12. septembra (od 6.30 do 18.00), neprijatelj je napao Ukrajinu sa 410 jurišnih bespilotnih letelica, od kojih je 37 bilo na mlazni pogon", naveli su.

Dodali su da je još 55 dronova i dalje u vazdušnom prostoru Ukrajine.