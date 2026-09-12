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Ministarstvo pravde SAD postiglo je načelni sporazum o priznanju krivice sa bivšim CIA službenikom, Dejvidom Rašom, kod koga je u maju u kući pronađeno više od 40 miliona dolara vrednih zlatnih poluga, navodi se u sudskom podnesku.

Tužilaštvo i advokat bivšeg CIA službenika zatražili su od saveznog okružnog suda u Virdžiniji da produži rok za podizanje optužnice do 8. oktobra, navodeći da "rešavanje slučaja pre podizanja optužnice služi javnom interesu jer štedi resurse vlade i pravosuđa".

- Strane su ostvarile značajan napredak i imaju načelni sporazum o priznanju krivice kojim bi slučaj bio rešen pre podizanja optužnice - napisali su oni, dodajući da "na osnovu dokaza koji su do sada pribavljeni u ovom slučaju, strane procenjuju da bi nastavak postupka ka podizanju optužnice i suđenju zahtevao značajnu pravnu raspravu o bilo kom materijalu sa oznakom poverljivosti".

U sudskom podnesku nije navedeno za koja bi krivična dela bivši službenik, Dejvid Raš, mogao da prizna krivicu.

U krivičnoj prijavi iz maja, Raš je optužen po jednoj tački za krađu javnog novca putem falsifikovanja podataka u evidenciji radnog vremena.

U krivičnoj prijavi FBI je naveo da je u maju, prilikom izvršenja naloga za pretres Rašove kuće u Virdžiniji, pronašao 303 zlatne poluge, 2 miliona dolara u gotovini i 35 luksuznih satova, od kojih su mnogi bili satovi marke Rolex.

FBI je takođe naveo da je Raš u prijavi za radno mesto u državnoj službi dao lažne podatke o svom obrazovanju i vojnoj službi, kao i da je na prevaran način koristio vojno odsustvo nakon završetka svoje službe. U prijavi se navodi da je Raš na zvaničnoj evidenciji radnog vremena prijavio 744 sata vojnog odsustva, što je ukupno iznosilo oko 77.000 dolara naknade, nakon što je 2015. godine časno otpušten iz Ratne mornarice.

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Prema navodima FBI, Raš je navodno u više navrata od vlade tražio velike količine strane valute i zlatne poluge vredne desetine miliona dolara za troškove povezane sa poslom, koje je i dobio. U prijavi se dodaje da Rašov poslodavac nije mogao da utvrdi "namenu ovih sredstava".

U junu je savezni sudija naložio da Raš ostane u pritvoru do suđenja, zaključivši da predstavlja ozbiljan rizik od bekstva.