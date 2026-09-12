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Britanska vlada je danas saopštila da stav premijera Endija Barnama o ujedinjenju Irske nije promenjen posle izjave američkog predsednika Donalda Trampa da bi voleo da vidi ujedinjenu Irsku.

Odgovarajući u Britanskom parlamentu na pitanje o mogućem glasanju o granici Severne Irske, Barnam je rekao: Nije mi poznato da postoji većinska podrška javnosti novom referendumu. Dok se to ne promeni, referenduma neće biti.

Tramp je, posle razgovora sa irskim premijerom Majklom Martinom u Dablinu, izjavio da će se ujedinjenje Irske dogoditi jednog dana, navodi Rojters.