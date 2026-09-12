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Više desetina hiljada ljudi protestovalo je danas u više od 35 gradova širom Nemačke protiv ekstremne desnice i za očuvanje demokratije, a jedna od glavnih poruka protesta bila je zahtev da se ispita mogućnost pokretanja postupka za zabranu ekstremno desničarske Alternative za Nemačku (AfD).

Demonstracije su, između ostalog, održane u Minhenu, Hamburgu, Berlinu, Magdeburgu, Šverinu, Drezdenu i Lajpcigu.

Više od 20.000 ljudi protestovalo je u Diseldorfu pod sloganom "Ni korak nazad! Protiv AfD-a i desničarske propagande!", saopštili su policija i organizatori.

Broj učesnika bio je, kako javlja Špigel, dvostruko veći od prvobitno prijavljenog.

Više političkih inicijativa pozvalo je na protest kako bi poslale zajedničku poruku u korist otvorenog demokratskog društva.
Istovremeno, u Hamburgu je, prema podacima organizatora, oko 25.000 ljudi prošlo centrom grada pod sloganom "Vreme je za delovanje - sloboda mora da se brani".

Nemačka
Foto: Martin Müller / imago stock&people / Profimedia

U Berlinu su od podneva održavane demonstracije, a sedam protestnih kolona krenulo je iz različitih delova grada ka gradskoj kući, gde je oko 16 časova održan završni skup.

Lokalna policija je tokom popodneva procenila da je na protestima bilo oko 13.000 ljudi.

U Minhenu i drugim gradovim Bavarske je prema podacima policije, oko 16.000 ljudi učestvovalo u takozvanoj demonstraciji "za proveru ustavnosti", što je četiri puta više od prvobitno prijavljenog broja.

Organizatori traže da Savezni ustavni sud ispita stranke koje Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka označava kao sumnjive na ekstremizam ili kao dokazano ekstremno desničarske.

Nemačka
Foto: Martin Müller / imago stock&people / Profimedia

U Magdeburgu je više od 1.000 ljudi protestovalo zahtevajući da se ispita mogućnost pokretanja postupka za zabranu AfD-a.

U Šverinu je nekoliko desetina ljudi protestovalo zahtevajući da Savezni ustavni sud ispita delovanje AfD-a.

Protesti su održani nakon uspeha AfD-a na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, gde je ta stranka 6. septembra osvojila gotovo 44 odsto glasova, znatno više od ostalih stranaka, ali nije uspela da osvoji apsolutnu većinu.

Kurir.rs/Agencije

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