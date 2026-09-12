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Zemljotres jačine 4,8 stepeni po Rihteru zabeležen je pre nekoliko trenutaka u morskom području nedaleko od obala Kefalonije.

Prema prvim, automatskim podacima Geodinamičkog instituta u Atini, potres je registrovan 21 kilometar jugozapadno od mesta Liksuri, na dubini od 10,1 kilometar.

Kurir.rs/Euronews

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