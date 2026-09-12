Planeta
JAK ZEMLJOTRES KOD KEFALONIJE: Zabeležen potres jačine 4,8 stepeni Rihtera nedaleko od obale
- Zemljotres jačine 4,8 stepeni po Rihteru pogodio je morsko područje nedaleko od Kefalonije.
- Prema prvim podacima, epicentar je bio 21 kilometar jugozapadno od Liksurija, na dubini od 10,1 kilometar.
Slušaj vest
Zemljotres jačine 4,8 stepeni po Rihteru zabeležen je pre nekoliko trenutaka u morskom području nedaleko od obala Kefalonije.
Prema prvim, automatskim podacima Geodinamičkog instituta u Atini, potres je registrovan 21 kilometar jugozapadno od mesta Liksuri, na dubini od 10,1 kilometar.
Kurir.rs/Euronews
Reaguj
Komentariši