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Islamistička teroristička mreža Al Kaidaponovo je uspostavila najmanje osam kampova za obuku u Avganistanu tokom prethodne tri godine, koristeći povratak talibana na vlast i bezbednosni vakuum nastao povlačenjem američkih snaga 2021. godine, navode američki i zapadni obaveštajni zvaničnici i Ujedinjene nacije za Vašington post (WP).

Prema izveštajima UN i bezbednosnim zvaničnicima, teroristički pokret i njegovi ogranci uspostavili su najmanje osam centara za obuku u Avganistanu, dok su i druge terorističke grupe, uključujući ogranak Islamske države, uspostavile nove kampove.

Militantne islamističke grupe sada imaju uporišta u najmanje 14 od 34 avganistanske provincije, navode zvaničnici, koji su, kao i drugi sagovornici, govorili pod uslovom anonimnosti zbog prirode obaveštajnih podataka.

U izveštaju UN navodi se da je Al Kaida, zahvaljujući tome što su joj talibani ponovo pružili "povoljan ambijent", uspela da učvrsti svoje prisustvo, uključujući mrežu sigurnih kuća i kampova za obuku širom Avganistana.

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Foto: Reuters 1 Dec 2015

Grupe koje sada sprovode obuku u Avganistanu uglavnom su usmerene na regionalne sukobe, a ne na pripremu složenih napada na SAD i njihove saveznike.

Njihovo delovanje ograničavaju i talibani, koji nastoje da izbegnu ponovno izazivanje reakcije velikih svetskih sila, prenosi WP.

Prema navodima zvaničnika, u novim kampovima borci se obučavaju za korišćenje oružja i eksploziva, kao i za gerilske taktike, koje su bile deo obuke hiljada regruta koji su tokom 1990-ih godina prolazili kroz kampove Al Kaide.

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Foto: Profimedia

Međutim, postoje i pokazatelji da se borci obučavaju za korišćenje enkripcije, veštačke inteligencije, dronova i drugih tehnologija.

Broj pripadnika osnovnog krila Al Kaide u Avganistanu, odnosno matične organizacije iz koje su proistekli njeni ogranci i imitatori, verovatno je 100 ili manji, rekao je Kolin Smit, koordinator tima UN koji prati pretnju terorističkih grupa i nadgleda međunarodne sankcije protiv njih.

Istovremeno, ogranak Islamske države poznat kao Islamska država Horasan ima oko 2.000 regruta, dok pakistanski Tehrik-e-Taliban Pakistan u Avganistanu, prema procenama, ima do 7.000 boraca.

Kurir.rs/Vašington post

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