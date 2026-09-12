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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrovje izjavio da je Rusija i dalje spremna za pregovore sa Ukrajinom, ali je poručio da tokom eventualnih razgovora Moskva neće obustavljati Specijalnu vojnu operaciju.

"I dalje smo spremni za pregovore, ali za vreme njihovog trajanja specijalna vojna operacija neće biti zaustavljena. To iskustvo smo već imali i izvukli smo zaključke", rekao je Lavrov.

Komentarišući predlog predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom sastane u Sjedinjenim Američkim Državama, Lavrov je ponovio da poziv Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje na snazi.

"Ako želi da se sastane, neka dođe", rekao je Lavrov i ukazao da je poziv u Moskvu "ogroman gest dobre volje" ruske strane.

On je naveo da Zelenski nije ukinuo ukaz kojim se zabranjuju pregovori sa Putinom i dodao da rusko rukovodstvo ima obaveze u zemlji, dok ukrajinski predsednik, kako je rekao, "putuje i gotovo da ne boravi kod kuće".