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Iran i Oman obavestiće u ponedeljak zemlje regiona o rezultatima konsultacija o bezbednom prolasku brodova kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei, navodeći da se očekuje učešće ministara spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva, Irana i Iraka.

Bagei je rekao da će delegacije biti upoznate sa rezultatima konsultacija Irana i Omana o bezbednom prolasku brodova kroz Ormuski moreuz.

"U okviru dnevnog reda, obavestićemo delegacije o rezultatima konsultacija Irana i Omana u vezi sa bezbednim prolaskom brodova kroz Ormuski moreuz", rekao je Bagei.

On je naveo da su Iran i Oman konsultacije održali kao "dve obalne države Ormuskog moreuza" i da će rezultate razgovora podeliti sa drugim zemljama regiona.

Bagei je rekao i da Teheran smatra da bezbednost u regionu treba da garantuju zemlje tog regiona, "bez intervencije stranaca, odnosno spoljnih sila".

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

"Verujemo da kao susedi moramo zajedno da razgovaramo i gradimo poverenje kako bismo uspostavili regionalnu bezbednost zasnovanu na volji i zajedničkim interesima svih zemalja regiona", rekao je Bagei.

Kako javlja Tasnim, Iran i Oman postigli su dogovor o detaljima novih ruta za ulazak u Ormuski moreuz i izlazak iz njega početkom septembra.

Kako je naveo izvor iranske agencije, dogovor je postignut isključivo između Teherana i Maskata, dok će ostale zemlje učestvovati na sastanku kako bi bile upoznate sa detaljima ruta i aranžmana za plovidbu.

"Prema ovom dogovoru, ulazna ruta u Persijski zaliv u potpunosti se nalazi u iranskim teritorijalnim vodama, dok se deo rute za izlazak iz Persijskog zaliva takođe nalazi u iranskim teritorijalnim vodama", rekao je izvor.

On je dodao da će se plovidba ovom rutom odvijati prema aranžmanima koje utvrđuje Iran, dok će, nakon sprovođenja dogovora, južna ruta biti zatvorena.

Izvor je posebno naglasio da dogovor "ni na koji način ne znači otvaranje Ormuskog moreuza".