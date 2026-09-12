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Broj poginulih u požaru na trajektu "MV Džun Aster" na Filipinima porastao je danas na 76, nakon što je obalska straža saopštila da je na izgorelom plovilu pronađeno još 41 telo, dok se oko 12 osoba i dalje vodi kao nestalo.

Prema prethodnim medijskim izveštajima, broj poginulih je iznosio 35, dok su na trajektu ukupno bile 132 osobe.
Posmrtni ostaci biće prevezeni do luke u Koronu, u provinciji Palavan, izjavila je portparolka obalske straže Nomi Kajabjab, prenosi Frans24.

Prvih 30 tela dopremljeno je morem ranije danas, dok su forenzički stručnjaci započeli identifikaciju posmrtnih ostataka.
Ukupan broj potvrđenih žrtava sada iznosi 76, uključujući pet tela pronađenih neposredno nakon nesreće.
Trajekt se nalazi nasukan oko 7,5 kilometara od obale.

Prema podacima Obalske straže Filipina, trajekt "MV Džun Aster" isplovio iz Manile i nalazio se blizu Korona u provinciji Palavan kada je požar izbio u sredu, oko 18.45 sati po lokalnom vremenu.

Još nije utvrđeno šta je izazvalo požar.

U januaru su poginule najmanje 52 osobe kada je trajekt sa tri palube, koji je prevozio više od 340 ljudi, potonuo na jugu Filipina.

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