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Negde krajem 2025. godine, Ris Vilard (40), otac jednog deteta iz Dalasa u Teksasu, počeo je da oseća ekstremni umor i poteškoće sa spavanjem. U početku, Ris i njegova supruga Sara (39) nisu tome pridavali veliki značaj. Međutim, kada su se nekoliko nedelja kasnije pojavili novi simptomi, par je potražio pomoć od Čat-Dži-Pi-Ti-ja (ChatGPT), koji im je ponudio privremenu, ali nesigurnu dijagnozu. Tek kada se Ris vratio sa pešačenja dugog 43 kilometra prekriven velikim, ljubičastim modricama, otišao je u bolnicu. Ono što su im lekari tamo rekli promenilo im je život preko noći.

"Znala sam da će biti mnogo gore nego što smo mislili", napisala je kasnije Sara na društvenim mrežama.

Nakon početnog umora, Ris je počeo da pati od noćnog znojenja, naglog gubitka težine, krvarenja desni i opšteg pogoršanja zdravstvenog stanja, ispričala je Sara za Njuzvik u septembru 2026. godine.

Takođe mu se pojavila grupa crvenih tačkica na bočnoj strani tela, pa je Sara pritisnula staklenu čašu na njegovu kožu da vidi da li će izbledeti. Zatim je fotografisala to područje i zamolila ChatGPT da ga analizira. AI bot je odgovorio da to liči na petehije: sitne, tačkaste crvene, ljubičaste ili smeđe mrlje na koži uzrokovane manjim krvarenjem iz oštećenih kapilara. Par je odahnuo, verujući da nije reč o nečemu zabrinjavajućem, i nastavio je dalje. A onda je usledio pravi udarac.

Šest nedelja kasnije, Ris, koji je obožavao boravak u prirodi, otišao je na planinarenje od 43 kilometra i vratio se sa "modricama veličine pesnice po celom telu", ali one su daleko prevazilazile ono što bi tolika fizička aktivnost inače izazvala.

"Bile su svuda po njegovim nogama, rukama i trupu", rekla je Sara.

Kada je podelila fotografije njegovih modrica u istom razgovoru na ChatGPT-ju, veštačka inteligencija joj je odgovorila da Ris mora hitno u hitnu pomoć.

Foto: Dragan Mujan/Shutterstock

U objavi na TikToku iz jula 2026. godine, Sara se prisetila tog trenutka.

"Dok je odlazio u hitnu, imala sam osećaj da će nam se život promeniti i da moram da se 'pripremim'. Pozvala sam sestru da je upozorim. Počela sam da čistim, završavam poslove, obavljam nabavku... Kupila sam našoj ćerki novu igračku da je oraspoložim, iako se zvanično još ništa nije dogodilo."

Risov odlazak u bolnicu doveo je dijagnoze kancera

U bolnici, laboratorijski nalazi su pokazali da mu je kompletna krvna slika bila zabrinjavajuće loša, a broj trombocita pao je na svega 5.000. Odmah su ga hospitalizovali i uradili dodatne analize kako bi postavili konačnu dijagnozu. Sara je na TikToku podelila snimak ekrana prepske sa Risom, gde joj je on saopštio te vesti, na šta mu je ona u šoku odgovorila: "Rise, da li se šališ?".

Sledećeg jutra, lekari su mu rekli da 87% njegovih belih krvnih zrnaca čine mijeloblasti, što je tipičan pokazatelj leukemije, nakon čega su uradili biopsiju koštane srži. Kada su stigli rezultati, Ris i Sara su saznali da on boluje od akutne mijeloidne leukemije (AML), učestalog tipa raka krvi u kom koštana srž proizvodi veliki broj abnormalnih krvnih zrnaca. Prema podacima Nacionalnog instituta za rak, petogodišnja stopa preživljavanja kod AML-a iznosi 33,4%, a procenjuje se da će u 2026. godini izazvati 11.500 smrtnih slučajeva.

Nakon dijagnoze, Ris je prebačen u Univerzitetski medicinski centar Bejlor kako bi odmah započeo agresivnu hemoterapiju.

"AML je toliko agresivan da obično moraju odmah da stabilizuju pacijenta i smesta započnu lečenje", rekla je Sara za Njuzvik.

Čim su saznali sve detalje, Sara je morala brzo da organizuje čuvanje deteta i uskladi obaveze sa poslodavcem kako bi bila uz Risa.

Stanje se pogoršalo pre nego što je bolest otišla u remisiju

Bolnica je ubrzo postala Sarina "druga kuća", mesto gde je mogla da "zaboravi na sve druge obaveze i fokusira se na Risa". Ali najgore je tek dolazilo. Na Dan zahvalnosti, Ris je pao u septički šok jer mu je bakterija E. coli preplavila krvotok, što je, kako su Sari rekli, jedna od najtežih komplikacija koje proističu iz leukemije, pa je hitno prebačen na intenzivnu negu.

"Odeljenje intenzivne nege na Dan zahvalnosti izgledalo je kao iz 'Zone sumraka'", nastavila je ona. "Čekaonica je bila puna stranaca sa suzama na licu, u nadi ili očaju. Sve naše složene stvarnosti preplitale su se, tiho, u čekaonici intenzivne nege."

Nekoliko dana kasnije, Risov oporavak je naišao na novu prepreku kada usled propusta u komunikaciji među osobljem na odeljenju nije dobio lek, dok je Sara otišla u hotel da se odmori. Ipak, 30 dana kasnije, samo tri dana pre svog 40. rođendana, Ris je konačno izašao iz bolnice, držeći ćerku za ruku. Ali bitka još uvek nije bila dobijena.

Neposredno pred Božić 2025. godine, otišli su u Centar za rak "MD Anderson" po drugo mišljenje i saznali da je Ris u "potpunoj remisiji i da mu transplatacija matičnih ćelija nije potrebna". Nastavio je konsolidacionu terapiju u bolnici Bejlor, primivši još četiri ciklusa hemoterapije i nekoliko transfuzija krvi i trombocita, da bi konačno 17. maja 2026. godine ozvaničio kraj lečenja.

"Svima koji se suoče sa ovom dijagnozom poručujem da se fokusiraju na svoje psihičko stanje", rekao je Ris za Njuzvik. "Trudite se da ne razmišljate 'zašto baš ja?', jer će svaki dan biti nova borba koja zahteva vašu potpunu pažnju."

"Ovo mi je dalo toliku nadu", napisao je jedan od čitalaca u komentarima.