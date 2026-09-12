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Indijski premijer Narendra Modi i predsednik Kine Si Đinping danas su naglasili potrebu za daljim jačanjem poslovnih i saobraćajnih veza između dve zemlje.

Si je izjavio da Kina gleda na veze sa Indijom iz “strateške, dugoročne perspektive”.

Kina i Indija mogu ostvariti zajednički razvoj, ocenio je Si na sastanku sa Modijem, tokom samita lidera organizacije BRIKS, čije su članice i Brazil, Rusija i Južna Afrika.

Radi se o prvoj Sijevoj poseti Indiji posle sedam godina, navodi Rojters.

Modi i Si su naglasili potrebu za snažnijom promocijom kulturne razmene, poslovih veza i veće mobilnosti između dve zemlje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Indije.

Prema kineskim podacima, prošle godine je vrednost trgovinske razmene između dve zemlje dostigla rekordnih 155,6 milijardi dolara.

Pri tome je trgovinski deficit Indije u odnosu na Kinu veći od 100 milijardi dolara.

U graničnom incidentu između dve zemlje je na Himalajima 2020. godine poginulo 20 indijskih vojnika, kao i četvorica pripadnika kineske armije, ali su se odnosi Pekinga i Nju Delhija od tada popravili.

Modi je ocenio da mir na graničnom području predstavlja osnovu nastavka jačanja bilateralnih odnosa.

Granica između Indije i Kine je dugačka oko 3.800 kilometara.