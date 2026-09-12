Planeta
DRAMA NA BRISELSKOM AERODROMU! Letelica se pojavila, pa nestala posle 30 minuta: Avio-saobraćaj bio poremećen na pola sata
- Saobraćaj na briselskom aerodromu bio je poremećen 30 minuta zbog pojave bespilotne letelice.
- Aerodrom je saopštio da je dron nestao, bez detalja o tipu letelice i broju odloženih letova.
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Saobraćaj na briselskom aerodromu je večeras bio poremećen na 30 minuta, zbog pojave bespilotne letelice.
Dron je nestao, saopštio je aerodrom, bez navođenja podataka o vrsti bespilotne letelice i broju odloženih letova, javlja Rojters.
U novembru je belgijska vlada navela da je u Letoniji kupila dronove, kao odbranu od nepoznatih bespilotnih letelica koje su se pojavljivale u blizini aerodroma, vojnih baza i atomske centrale.
Kurir.rs/FoNet
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