Saobraćaj na briselskom aerodromu je večeras bio poremećen na 30 minuta, zbog pojave bespilotne letelice .

Dron je nestao, saopštio je aerodrom, bez navođenja podataka o vrsti bespilotne letelice i broju odloženih letova, javlja Rojters.

U novembru je belgijska vlada navela da je u Letoniji kupila dronove, kao odbranu od nepoznatih bespilotnih letelica koje su se pojavljivale u blizini aerodroma, vojnih baza i atomske centrale.